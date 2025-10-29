Du mieux dans la couverture TV de la Formule 1 mais des critiques subsistent

La couverture télévisée de la Formule 1 a connu un changement notable lors des dernières courses, le Grand Prix du Mexique confirmant que la FOM a considérablement réduit l’attention controversée qu’elle accordait auparavant aux invités célèbres et aux partenaires des pilotes.

Suite aux vives critiques formulées après Singapour, notamment par Carlos Sainz qui avait dénoncé le nombre de plans consacrés aux petites amies pendant les courses en direct, les réalisateurs TV de la F1 semblent avoir discrètement changé de cap.

À Austin et au Mexique, les caméras ont évité les gros plans habituels sur les célébrités et les garages, se concentrant plutôt sur l’action sur la piste.

Ainsi les compagnes des pilotes n’étaient plus du tout montrées pendant le Grand Prix du Mexique, pour la deuxième fois de suite, un signe clair que la Formule 1 veut répondre aux critiques formulées.

La retransmission s’est entièrement concentrée sur la course. L’équipe de production a capturé tout le suspense de la remontée de Verstappen et a montré davantage l’action au milieu du peloton que les fans avaient manquée plus tôt dans la saison.

Si la production semble avoir tiré les leçons de la controverse qui avait suivi la course de Singapour, lorsque les fans s’étaient plaints des dépassements manqués et des coupures inutiles pour montrer des célébrités, tout le monde n’a pas été impressionné. Certains fans regrettent que certaines actions sont encore loupées en direct, même si aucun replay n’a été zappé.

Une sensation partagée par l’ancien pilote de F1 Christijan Albers, commentateur pour la télévision néerlandaise. Selon lui, certains moments clés de la course pourtant évidents ont été manqués.

"C’était vraiment mauvais, vraiment horrible. Il était très difficile de suivre ce qui se passait. Après avoir attendu cinq tours pour avoir des rediffusions du départ, ils ont raté le moment où Verstappen et Hamilton sont entrés côte à côte dans le virage 1. Je n’ai jamais rien vu de tel."

La critique d’Albers fait écho à une frustration plus générale concernant le timing des rediffusions de la FOM au Mexique. Il est à noter que l’accident évité de justesse entre Liam Lawson et les commissaires n’a pas été diffusé sur le flux envoyé pour la retransmission mondiale.