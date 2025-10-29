Comment Briatore a puni Colapinto pour les consignes ignorées chez Alpine F1

L’avenir de Franco Colapinto en Formule 1 semble assuré, plusieurs sources rapportant désormais que l’Argentin a finalisé son nouvel accord pour rester chez Alpine pour la saison 2026.

Mais il y a eu un petit retournement de situation pour Colapinto suite à son comportement récent au sein de l’équipe.

Il apparait que l’annonce de cette prolongation était prévue au Mexique. Mais elle a été retardée suite au refus de Colapinto d’obéir aux ordres de l’équipe lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, juste avant celui du Mexique, un incident qui a provoqué la colère du conseiller d’Alpine, Flavio Briatore.

L’Italien a donc "puni" son pilote, avec ce retard dans l’annonce, mais aussi en demandant à son pilote de se présenter devant tout le staff pour s’excuser.

"Franco a dû présenter ses excuses à Gasly, puis à toute l’équipe," a confirmé Briatore à Auto Motor und Sport, après que l’équipe a initialement publié, puis supprimé, un communiqué condamnant le comportement du rookie.

Malgré la controverse, et même si cela reste à annoncer officiellement au moment du Grand Prix du Brésil, Colapinto a été reconduit pour 2026 grâce à ses puissants sponsors mais pas uniquement.

Briatore a confirmé que les progrès récents du jeune pilote de 22 ans lui avaient valu une nouvelle saison.

"Il s’est considérablement amélioré ces derniers temps et roule au niveau de Pierre depuis quatre courses."

Briatore admet avoir peu d’alternatives viables parmi les pilotes Alpine, qui ne compte actuellement que des débutants.

"Cela ne valait pas non plus la peine d’attendre un pilote expérimenté."

Le journaliste argentin Jorge Peiro, proche du management de Colapinto, rapporte de son côté que l’accord est bien conclu, et que pour des raisons marketing, le Grand Prix du Brésil sera parfait pour l’annonce de la prolongation. Probablement même meilleur que le Mexique ?