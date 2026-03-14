Antonelli signe la pole au GP de Chine et bat un vieux record de Vettel

C’est l’heure de déterminer la grille de départ pour la course du Grand Prix de Chine, avec la séance de qualification de la deuxième manche de la saison 2026 de F1. Après un Sprint en début de journée remporté par George Russell, celui qui avait aussi fait la pole hier est le favori.

Mais la séance qualificative pourrait être disputée, non seulement à l’avant du peloton, mais surtout au sein de celui-ci, puisqu’il semble que cinq équipes aient une chance réelle d’atteindre la Q3, derrière les trois top teams que sont Mercedes, Ferrari et McLaren.

Red Bull est encore en difficulté, mais l’équipe arrive souvent à corriger le tir et la sortie du régime de Parc Fermé est une opportunité de se rapprocher des leaders. Derrière, Racing Bulls, Haas, Audi et Alpine sont très proches les unes des autres.

La séance devrait être plus compliquée pour Williams, Aston Martin et Cadillac, qui étaient décrochées hier en qualifications et devraient, sauf surprises, constituer la majeure partie des éliminés au cours de la Q1.

7h07 : Si vous ne l’avez pas lu, voici le résumé du Sprint du GP de Chine de ce matin, dans les conditions du direct.

7h11 : Dans les dernières nouvelles à ce sujet, l’annonce concernant l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’est toujours pas tombée mais cela ne devrait pas tarder.

7h15 : Alpine a écopé d’une amende de 5 000 € suite à une infraction inhabituelle impliquant Pierre Gasly avant le Sprint. Lors du trajet vers la grille de départ, un cache des tubes de Pitot s’est détaché et a atterri sur la piste, ce qui a entraîné une enquête sur la manière dont l’équipe a sorti la voiture des stands, jugée dangereuse.

7h19 : Isack Hadjar a reçu un avertissement suite à une enquête des commissaires lors du Grand Prix de Chine. Le pilote Red Bull a été convoqué par les commissaires pour avoir enfreint les consignes du directeur de course avant le sprint, lors d’un essai de départ. Hadjar n’a pas effectué son essai de départ dans la position réglementaire ; cependant, son geste "ne présentant aucun danger", il a été décidé qu’aucune sanction sportive ne serait appliquée si ce n’est un avertissement.

7h23 : Cela va mieux chez Ferrari en course qu’en qualifications. Et Hamilton a livré sa théorie à ce sujet après le Sprint : le probable retour du fameux "party mode" chez Mercedes F1.

7h28 : Par contre cela ne s’arrange pas du tout du côté de Red Bull Racing. Max Verstappen était clairement désabusé, dénonçant une RB22 "incontrôlable". Ce n’est pas de bon augure pour la qualifications à moins que l’équipe et son pilote ne décident de tenter un pari complètement différent en termes de réglages. A suivre !

7h41 : Comme hier, les températures ont augmenté avec une piste qui dépasse les 30 degrés sous le soleil pour la fin de la journée.

7h50 : Toto Wolff, le patron de Mercedes, a confirmé que son ancien pilote, Lewis Hamilton, est bien plus heureux maintenant que l’année dernière chez Ferrari : "Oui, je lui ai envoyé un SMS hier soir pour lui dire que j’étais content de voir qu’il appréciait la course et ces voitures, et il m’a répondu ’Oui, je me sens bien en ce moment’."

7h57 : George Russell n’a pas été battu une seule fois ce week-end, et il n’y a aucun doute que plusieurs pilotes espèrent y parvenir.

8h00 : C’est parti pour les qualifications du GP de Chine !

Q1 - 18 minutes

8h02 : Les pilotes sont nombreux à sortir en cette Q1, avec l’objectif de s’extraire de la zone rouge.

8h04 : Sergio Pérez, dont le capot moteur s’est arraché en fin de Sprint, n’est pas encore sorti en piste.

8h05 : Franco Colapinto a signé le premier temps, mais loin des références chronométriques du week-end.

8h06 : Max Verstappen signe un 1’34"490, juste devant Isack Hadjar, et les deux sont en pneus mediums. Leclerc ne fait pas mieux en 1’34"507 en pneus tendres. Lando Norris s’empare de la tête mais Oscar Piastri le bat en 1’33"990.

8h07 : Les deux pilotes Audi s’intercalent entre les McLaren, signe que les chronos sont encore loin de leur plein potentiel.

8h09 : Les pilotes Mercedes s’élancent pour un tour rapide. Hadjar remonte en quatrième position.

8h10 : Colapinto remonte en quatrime position !

8h11 : Antonelli signe le meilleur chrono en 1’33"305, mais Russell fait mieux en 1’33"262. Les Mercedes reprennent leur place.

8h12 : Hamilton améliore à son tour et il prend le troisième chrono à 2 dixièmes de Russell.

8h13 : Arvid Lindblad est rappelé au stand à cause d’un problème. C’est son troisième après les EL et le Sprint...

8h14 : Norris remonte en quatrième place, et Leclerc fait mieux que tout le monde en 1’33"175. Piastri ne fait pas mieux que sixième. Les Cadillac se battent avec les Aston Martin, en l’occurrence surtout celle de Stroll.

8h15 : Esteban Ocon prend le huitième temps, et Oliver Bearman fait encore mieux en septième position. Plus loin, les Williams sont dans la zone éliminatoire mais pourraient profiter de l’arrêt de Lindblad pour viser la Q2.

8h16 : Mais Lindblad est de retour en piste ! Seuls les pilotes Mercedes, Ferrari et McLaren sont rentrés. Hülkenberg n’est pas encore ressorti alors qu’il occupe la dixième place.

8h17 : Gasly est pour l’instant dans le top 10, entre les Haas. Les pilotes Red Bull sont ressortis en pneus tendres.

8h18 : Verstappen remonte au quatrième rang, et Hadjar au huitième. Sainz améliore en 14e position, et Lindblad remonte 11e ! Stroll ne fait pas mieux que 21e derrière Bottas.

8h19 : Alonso est 19e, Colapinto remonte neuvième, et Bortoleto prend le septième chrono. Bottas améliore aussi son chrono mais reste 20e, très proche d’Alonso.

Les éliminés sont Sainz, Albon, Alonso, Bottas, Stroll et Pérez.

Q2 - 15 minutes

8h28 : Les Mercedes sont cette fois parmi les premières à sortir.

8h29 : Antonelli signe un 1’32"950, et Russell fait mieux en 1’32"523. Leclerc s’intercale entre les deux, et Hamilton se place juste devant son équipier. Hadjar ne se mêle pas à cette lutte, et il est battu par Norris qui est aussi en retrait des deux équipes de tête, tout comme Piastri.

8h30 : Verstappen se place devant les McLaren, et Audi se place neuvième avec Hülkenberg. Très bon chrono de Bearman avec le sixième chrono.

8h31 : Lindblad prend le 12e temps devant Bortoleto, alors que les Alpine et Lawson sont dans un tour rapide.

8h32 : Gasly grimpe au huitième rang, Colapinto ne fait que le 13e temps. Lawson en termine pour que tout le monde ait fait un chrono, et il est 14e, tout juste devant Lindblad qui a pourtant beaucoup moins roulé que lui.

8h35 : Piastri est parmi les premiers à s’élancer pour un dernier chrono, car il est actuellement dixième avec seulement 4 millièmes de seconde de marge sur la zone d’élimination.

8h37 : Piastri signe le cinquième chrono, et Leclerc prend le meilleur temps de la séance en 1’32"486. Hamilton se place troisième à moins d’un dixième de son équipier.

8h38 : Norris boucle aussi un tour et prend le cinquième chrono.

8h39 : Hülkenberg améliore mais reste à 2 millièmes de seconde de Hadjar !

8h40 : Antonelli prend la tête de cette Q2 en 1’32"443 ! Hadjar reste dixième, et Verstappen améliore en sixième place. Bortoleto est arrêté dans le dernier virage après une erreur et il a gâché le tour rapide de plusieurs pilotes ! Lindblad fait partie des malchanceux.

8h41 : Gasly remonte au cinquième rang, Piastri reste huitième, et Colapinto grimpe au 12e rang et il rate la Q3 pour 5 millièmes ! Norris prend la cinquième place. Et Russell s’inquiète d’un gros problème de sous-virage.

Les éliminés sont Hülkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad et Bortoleto.

8h43 : Outre Lindblad, Lawson et Ocon n’ont pas pu améliorer à cause du drapeau jaune causé par Bortoleto, et ils en paient le prix immédiatement. A noter que Hülkenberg et Colapinto, les deux premiers éliminés, étaient respectivement à 2 et 5 millièmes de seconde de passer.

8h46 : Mercedes a remplacé l’aileron avant de Russell après que celui-ci s’est plaint de sous-virage en fin de Q2.

Q3 - 13 minutes

8h48 : La Q3 est lancée, et Russell est à l’arrêt en piste ! Il se plaint d’un manque de batterie et d’un "énorme freinage moteur" ! La voiture est arrêtée à l’intérieur d’un virage.

8h49 : Il est reparti, mais sa quête de pole position va peut-être s’avérer plus difficile que prévu. Et il explique qu’il ne peut pas changer de rapport !

8h51 : Antonelli signe un 1’32"322, et Leclerc en termine avec trois dixièmes de retard. Hamilton se place derrière son équipier, à 7 dixièmes de la pole provisoire. Bearman prend le quatrième temps provisoire, et le dernier pour l’instant.

8h52 : Russell est revenu au stand. La question est de savoir s’il va pouvoir ressortir.

8h53 : Gasly se place cinquième, et Norris prend le deuxième temps à moins de trois dixièmes d’Antonelli. Piastri fait encore mieux et se positionne tout juste devant son équipier ! Hadjar ne fait pas mieux que sixième, et il est battu par Verstappen, qui lui prend sa place.

8h56 : Antonelli a repris la piste, et les pilotes commencent à sortir.

8h57 : Mercedes s’affaire autour de la voiture de Russell pour la remettre en état de rouler et de faire un tour rapide.

8h58 : Antonelli lance son tour rapide au moment où Russell sort des stands !

9h00 : Antonelli termine son tour et améliore en 1’32"064 ! Norris progresse aussi mais ne peut pas aller chercher la deuxième place après avoir raté son dernier secteur. Leclerc prend le deuxième temps, et Hamilton remonte au deuxième rang !

9h01 : Gasly progresse aussi et il se place sixième. Bearman est également en amélioration avec le septième temps, tandis que Hadjar lui subtilise cette place. Verstappen ne fait pas mieux que septième, derrière Gasly !

9h02 : Russell finit son tour à deux dixièmes de son équipier, et c’est la première pole position en carrière pour Antonelli ! Il devient le plus jeune poleman de l’histoire de la Formule 1, battant Sebastian Vettel. Il est le premier Italien à signer une pole depuis Giancarlo Fisichella au GP de Belgique 2009.

Hamilton est troisième devant Leclerc pour une deuxième ligne entièrement Ferrari, tandis que Piastri et Norris occuperont la troisième ligne pour McLaren. Gasly signe encore une performance de choix en se plaçant septième et en battant les Red Bull de Verstappen et Hadjar. Bearman complète le top 10.