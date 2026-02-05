La F1 bientôt de retour au cinéma ?

Le succès phénoménal du film F1 pourrait bien appeler une suite. Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a en effet laissé planer le doute sur un éventuel deuxième opus, à la suite de la performance exceptionnelle du long-métrage porté par Brad Pitt, véritable blockbuster et pierre angulaire du partenariat grandissant entre la F1 et Apple.

Présent lors de la journée presse d’Apple TV à Santa Monica, Domenicali a été interrogé directement sur la possibilité de voir un jour une suite au film. Une question relayée par Eddie Cue, vice-président senior des services chez Apple, à laquelle l’Italien a répondu avec prudence.

"Restez à l’écoute," a déclaré Domenicali. "Nous vous dirons quelque chose à ce sujet à l’avenir."

Sans fermer la porte, le dirigeant de la Formule 1 a toutefois tenu à tempérer les attentes, soulignant qu’un éventuel second film devrait être à la hauteur du premier.

"Nous devons d’abord digérer le succès de ce film," a-t-il expliqué. "Si l’on veut envisager d’en faire un nouveau, il devra être très, très bon."

Sorti en salles en juin 2025, F1 s’est imposé comme un véritable phénomène mondial. Le film est devenu le long-métrage sportif le plus rentable de tous les temps, avec plus de 631 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Il s’agit également du plus grand succès de la carrière de Brad Pitt, ainsi que de la plus importante sortie cinéma jamais réalisée par Apple Original Films.

Ce triomphe a été rendu possible grâce à un accord de distribution et de co-marketing avec Warner Bros, renforçant encore la visibilité de la discipline auprès du grand public.

Si certains puristes de la Formule 1 ont critiqué les libertés créatives prises par le film, son impact médiatique et populaire ne fait aucun doute. Il a surtout confirmé la pertinence stratégique de l’alliance entre la F1 et Apple, un partenariat qui dépasse largement le cadre du cinéma.

"La pertinence est la clé de notre succès," a insisté Domenicali, "la pertinence sur la bonne plateforme."

De son côté, Eddie Cue a abondé dans le même sens, allant jusqu’à plaisanter sur la richesse narrative intrinsèque du championnat du monde de Formule 1.

"Nous avons déjà 24 films de F1 sur Apple TV," a-t-il lancé, en référence aux 24 Grands Prix du calendrier, qui seront diffusés aux USA cette année via Apple et non plus ESPN.

"Je ne connais pas la fin. C’est le meilleur drame non scénarisé au monde."

Une déclaration qui résume parfaitement l’attrait de la discipline pour les diffuseurs et les plateformes de streaming : une compétition globale, imprévisible et riche en histoires humaines, capable de captiver bien au-delà du cercle des passionnés.

Reste désormais à savoir si ce succès cinématographique se prolongera un jour sur grand écran avec une suite officielle. Pour l’instant, Stefano Domenicali et Apple entretiennent le suspense.