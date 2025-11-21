Norris et Piastri démarrent les Libres plus à l’aise que l’an dernier à Vegas

Lando Norris avait le sourire aujourd’hui à Las Vegas, après le meilleur temps obtenu lors des Libres 2.

Le pilote McLaren F1 se sent clairement plus à l’aise que l’an dernier, avec une MCL39 qui semble mieux réglé pour ce circuit à faible adhérence.

"C’est toujours difficile ici. Je pense que nous avons un meilleur feeling avec la voiture que l’année dernière. Je l’ai ressenti dès le premier tour," note le Britannique.

"J’ai de bonnes sensations. Nous n’avons pas beaucoup roulé à la fin à cause du drapeau rouge, nous n’avons pas vraiment roulé avec beaucoup de carburant, mais le rythme est là."

"Il y a peu d’écart entre les pilotes et beaucoup n’ont pas pu boucler leurs tours. Nous avons fait quelques progrès entre la Libre 1 et la Libre 2 et j’espère que nous pourrons en faire encore plus parce que nous voyons que ça va être serré. Mais oui nous nous battrons pour la pole."

Pour son équipier Oscar Piastri, seulement 14e faute d’avoir pu faire beaucoup de tours chronométrés, il est difficile de savoir où en sont les autres.

"La Libre 1 s’est plutôt bien passée, il y a juste quelques points à améliorer. Dans l’ensemble, j’ai trouvé que c’était une bonne séance."

"J’ai fait deux tours rapides lors de la Libre 2, il est donc difficile de savoir exactement où nous en sommes. La voiture a un bon rythme, mais peu de pilotes ont roulé avec les pneus tendres. Il y a toutefois beaucoup de points positifs et de choses à examiner."

À propos de l’amélioration de la McLaren par rapport à l’année dernière, il rejoint l’avis de Norris.

"Je pense que oui, c’est mieux. Encore une fois, c’est difficile à dire. Nous avons apporté quelques modifications pour la Libre 2, qui semblaient plutôt positives. Aurais-je aimé faire plus de tours ? Oui. Mais la piste va continuer à beaucoup changer pendant le reste du week-end."

"Nous verrons quelle sera la météo et nous aviserons en fonction."