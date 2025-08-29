’Un vendredi correct’ pour Sauber F1, et un espoir de Q3 et de points

Nico Hülkenberg a connu une première journée positive à Zandvoort, avec la dixième place finale en EL2. Le pilote Sauber F1 tire un premier bilan satisfait de ce début de Grand Prix des Pays-Bas, avant une suite de week-end qui devrait être agitée, possiblement à cause de la pluie.

"C’était un vendredi correct, pas de problèmes, pas de ratés, ce qui est bon pour débuter. Les EL2 ont été interrompus par les drapeaux rouges, la pluie devait arrivée mais elle n’est pas venue, donc les séquences de roulage pour tout le monde étaient très différentes" a déclaré Hülkenberg.

"Plusieurs de nos concurrents n’ont pas pu faire de tours en pneus tendres donc ce n’est pas représentatif de ce que nous pourrions avoir demain. C’était correct dans la voiture, sur l’équilibre on a des détails à peaufiner pour essayer d’être plus rapides demain."

"Cela pourrait être mouillé demain mais les chances de pluie demain sont moins élevées qu’aujourd’hui. Ca devrait être serré, les Williams sont rapides, les Aston aussi, les Haas sont proches, les Racing Bulls également, donc on devrai faire de notre mieux pour signer de bons résultats demain."

Gabriel Bortoleto était 13e au terme de la journée mais il reste positif. Le Brésilien est toutefois conscient que la réussite du week-end dépendra de l’absence d’erreurs : "Je suis plutôt satisfait, une journée positive, un super circuit. Ca fait trois ans que je n’avais pas roulé ici, c’est bien d’être de retour à Zandvoort."

"La EL2 a été chaotique, il y avait des prédictions fortes de pluie mais ce n’est pas arrivé, donc au niveau du choix des pneus, on a mis les tendres très tôt dans la séance. C’était positif, on a essayé de comprendre l’équilibre de la voiture et on va travailler pour demain."

"Tout peut arriver, c’est très serré, comme tous les week-ends. Si vous comprenez la voiture, si vous réussissez votre tour, vous pouvez être en Q3. Si vous ratez une de ces choses, vous êtes éliminés en Q1 ou Q2. Donc on va essayer de progresser pour demain."

Bortoleto a en tout cas adoré son premier roulage en Formule 1 à Zandvoort : "Le banking est très cool avec une F1, on peut arriver avec beaucoup de vitesse et la voiture fait quand même ce qu’on veut, j’aime beaucoup cela."