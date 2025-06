Alpine F1 : Gasly assure la performance, Colapinto loin de son équipier

La première journée d’Alpine F1 au Canada a été conforme aux espoirs de Pierre Gasly, ni au top, ni mauvaise.

9e temps des Libres 1, le Français s’est classé 12e lors des Libres 2 hier

"De manière générale, je pense que la situation est plutôt correcte de notre côté après les séances d’essais libres 1 et 2," commente Gasly.

"Je suis relativement satisfait et nous verrons ce que nous pouvons faire pour améliorer certaines choses. Nous savons où il nous en manque, donc nous avons des axes sur lesquels nous concentrer."

"Encore une fois, les écarts sont infimes, donc le moindre détail comptera et il faudra peut-être un brin de magie pour faire la différence entre plusieurs positions en qualifications."

"Nous avons à nouveau le composé C6 ici, donc nous devons en apprendre plus sur ce pneu pour en maximiser l’utilisation. Avant tout, il faudra essayer d’avoir la voiture possible et notre travail acharné se poursuivra avec les ingénieurs avant d’aborder la suite du week-end."

La situation est bien plus alarmante du côté de Franco Colapinto, encore une fois très loin de son chef de file (une seconde !). Il a signé le dernier temps (le 18e) des Libres 2, Stroll et Leclerc n’ayant pas pu signer de chrono.

"Les essais libres n’étaient pas des plus simples, et j’ai eu du mal dans les virages lents. La voiture ne semble pas aussi connectée que nous le souhaiterions, et je peine encore à trouver l’équilibre. Quand j’essaie d’aller à la limite, elle ne suit pas ou ne me donne pas confiance."

"C’est toutefois à cela que sert le vendredi : comprendre ce qu’il faut changer pour améliorer les sensations au volant. Le long relais avec beaucoup de carburant s’est avéré beaucoup plus positif et la monoplace avait l’air bien meilleure. Nous devons donc comprendre pourquoi et réussir à retrouver ce comportement avec peu d’essence embarquée."

"Je pense qu’il y a suffisamment de potentiel pour faire du bon travail en assemblant toutes les pièces du puzzle samedi. En Espagne, nous étions parvenus à renverser la tendance en une journée grâce à nos changements, donc la marge de progression existe clairement."