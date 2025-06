Un vendredi ’solide’ pour Sauber F1 malgré ’un trafic fou’ à Montréal

Gabriel Bortoleto est positif après sa première journée sur le Circuit Gilles Villeneuve de Montréal. Le pilote Sauber F1 était juste devant son équipier lors des EL2, malgré des frayeurs avec d’autres pilotes et un rythme qui doit encore progresser.

"C’était très positif, un nouveau circuit pour moi, j’ai essayé de comprendre comment fonctionne Montréal. C’était vraiment solide, je suis très content de ce que l’on a réussi pour comprendre la voiture et la mettre dans la bonne fenêtre pour les qualifs" a déclaré Bortoleto.

"On a trouvé que l’on a des choses à comprendre et étudier pour être dans une meilleure position ce samedi, mais on est dans une bonne position" poursuit le Brésilien, qui s’attend à une qualification serrée.

"On verra ce qu’on peut réussir, le peloton est très serré, le trafic est fou, et celui qui a la meilleure position en piste fera la différence. C’est frustrant quand vous avez une voiture devant vous et que vous manquez de peu d’avoir un accident en essais libres."

Nico Hülkenberg sait que tout se jouera encore sur des détails, compte tenu des écarts très faibles dans le peloton : "C’est très serré, comme toujours. Et le tour est court ici, vers 1mn12, mais c’était un vendredi normal."

"C’est un circuit et un feeling différents de Barcelone, moins d’appui, plus de vitesse lente, mais c’est intéressant et on a tiré de bonnes leçons. On a fait des changements de réglages et on va essayer de digérer tout ça."