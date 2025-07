Alonso se félicite d’une dégradation des pneus ’sous contrôle’

Fernando Alonso n’est pas encore sûr de ce qu’il pourra réaliser ce week-end en matière de performance ce week-end. Mais le pilote Aston Martin F1 n’est pas inquiet, car la première journée du Grand Prix de Grande-Bretagne est toujours pleine de défis, et il doit surtout comprendre le potentiel des évolutions qu’amène son équipe ce week-end.

"C’est difficile à dire, on doit regarder les données, les EL1 semblaient pas trop différentes en comparant les deux packages, on va voir si l’on a appris quelque chose en EL2 en testant différents réglages pour améliorer le nouveau package" a déclaré Alonso.

"Il y avait du vent, mais c’était pareil pour tout le monde. Il y avait parfois des bourrasques, on a du mal à garder le contrôle de la voiture même en ligne droite. C’était un vendredi typique à Silverstone, voyons comment on pourra rendre la voiture plus rapide demain."

Le bilan qu’il tire de cette journée est positif pour la suite du week-end, et notamment pour la course : "Rien de surprenant, tout était bon, les pneus résistaient bien, ce qui est une bonne nouvelle car la dégradation est sous contrôle. On a beaucoup de choses à analyser mais c’était une journée propre."

Bien que toujours peu loquace, Lance Stroll était satisfait de sa journée terminée dans le top 10, mais il ne sait pas si cela se prolongera demain : "Je ne sais pas, c’est un vendredi donc on verra demain. C’est encore tôt, on doit analyser et voir comment ça se profile, mais j’ai fait des bons tours en EL2 et la voiture semblait bonne. On va voir ce sur quoi on peut travailler ce soir."