Alpine F1 a bien souffert lors des Libres 1 et 2 à Silverstone

Pierre Gasly était de mauvaise humeur à la radio à Silverstone concernant la compétitivité de son A525 et il y avait de quoi.

Selon le Français, l’Alpine F1 était peu compétitive aujourd’hui lors des Libres et manquait aussi d’équilibre.

19e en EL1, 18e en EL2, il tire un bilan forcément négatif...

"C’était un vendredi très difficile pour nous. Nous allons travailler d’arrache-pied avec l’équipe pour corriger certaines choses et trouver des solutions afin de débloquer plus de performances."

"Nous avons une idée précise de nos faiblesses, notamment dans le rapide et un manque d’adhérence. Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons connu cette saison, mais je sais que nous puiserons dans nos ressources et données pour tenter d’y remédier."

"Nous visons une meilleure journée demain et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir en ambitionnant les meilleures qualifications possibles."

Franco Colapinto était lui dernier des EL2...

"Ce n’était pas une journée des plus simples aujourd’hui et nous devons trouver un moyen d’extraire davantage de performances de notre monoplace. Dans l’ensemble, j’ai connu un meilleur vendredi que lors des courses précédentes et la voiture semble correcte à ce stade."

"Nous manquons juste de constance, car elle était performante dans certaines portions du circuit, et moins dans d’autres, ce qui est un sujet un peu récurrent sur le plan de la maniabilité."

"Je suis sûr que nous pouvons trouver des solutions pour l’améliorer sur cette piste et dans ces conditions, même si nous savons que ce dernier point peut rapidement évoluer ici au fil du week-end."