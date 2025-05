Alonso ne se dit pas ’fatigué’ des difficultés d’Aston Martin F1

Fernando Alonso affirme ne pas être « fatigué » de galérer au volant de Formule 1 peu compétitives.

Depuis qu’il est devenu le plus jeune champion du monde consécutif de F1 en 2006, après son titre de 2005, l’Espagnol peine à obtenir des succès réguliers. Il est désormais au volant de ce qu’il reconnaît être soit la voiture la plus lente, soit la deuxième plus lente du plateau.

En fait, l’homme de 43 ans, sous contrat jusqu’à la fin de l’année prochaine – date à laquelle il pilotera la première Aston Martin d’Adrian Newey – n’a toujours pas marqué le moindre point en 2025.

"J’espère que pour Imola, nous pourrons faire un pas en avant, ce qui est nécessaire maintenant," confie-t-il.

"Quand y aura-t-il des améliorations de performance ? Je ne sais pas. Car si de nouvelles pièces arrivent, elles arriveront aussi pour les autres équipes. On ne peut pas parler des améliorations d’Aston Martin comme si les autres se reposaient."

"Tout le monde apportera des packages aérodynamiques à Imola, alors nous essaierons de faire en sorte que le nôtre soit le plus performant. Mais bon, c’est comme ça."

Il a ensuite été demandé à Alonso s’il était « fatigué » de courir au volant de Formule 1 qui sont clairement en deçà de son talent.

"Non, ça ne me fatigue pas," a insisté Alonso. "Si j’avais été fatigué, je n’aurais pas atteint la SQ3 (vendredi)."

La question a été ensuite reformulée pour lui demander si la série de courses peu compétitives de cette saison l’affectait d’une quelconque manière.

"Cela ne me fatigue pas," a-t-il répété, "car en début d’année, je sais déjà qu’il y a 24 courses où il est normal de ne pas marquer de points et de rester hors de la Q1. Alors, quand je termine 11e au Japon et que je viens devant la presse pour dire que c’était l’une de mes meilleures courses, vraiment spéciale, et que vous interprétez mal mon message, le message est : ’En quoi une 11e place est-elle une course vraiment spéciale ?’"

"La réponse, c’est que je sais qu’une 11e place, une Q3, est une performance exceptionnelle, à mon avis avec la F1 dont je dispose. Et puis, ces petits objectifs que l’on se fixe chaque week-end pour aller au-delà de ce qui est logique, ça me motive vraiment."