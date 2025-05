’Meilleure’ à Djeddah, ’engourdie’ à Miami : que se passe-t-il avec la Red Bull RB21 ?

Christian Horner est revenu sur le Grand Prix de Miami de Red Bull et a expliqué que l’équipe essaie encore de comprendre les traits de caractère imprévisibles de la RB21 dans différentes conditions, qu’elles soient en lien avec le tracé, la météo ou d’autres facteurs.

"Je pense que nous avons eu quelques problèmes avec les freins dont Max n’a pas été satisfait, et je pense que cela pourrait aggraver ou contribuer au problème général. Mais je pense que les pilotes parlent d’un engourdissement dans la voiture lorsque les choses commencent à surchauffer" a déclaré Horner.

"Il y a donc beaucoup de choses à prendre en compte et à méditer après cette course. Mais je pense que McLaren fait un meilleur travail pour garder les températures sous contrôle, certainement sur ce type de circuit et à cet endroit."

Cependant, Red Bull a conscience des points à améliorer pour revenir sur McLaren : "Bien sûr, cela varie d’un circuit à l’autre - lors de la dernière course, nous avions le rythme pour battre les McLaren. Cette course a mis en évidence leur avantage, et elles ont pu opérer dans une fenêtre qui leur a permis d’être très efficaces."

"Bien sûr, quand on regarde ces performances, on a l’impression qu’il y a beaucoup à trouver, mais nous avons vu à quelle vitesse les choses peuvent changer d’un circuit à l’autre. Nous connaissons les domaines que nous devons améliorer et ils n’ont pas changé depuis notre arrivée ici."

Horner admet que dans certaines conditions et sur certains circuits, comme à Djeddah, la RB21 est aussi bonne que la MCL39, sinon meilleure. Et la chaleur rencontrée à Miami, que ce soit pour les pneus ou d’autres parties de la voiture, n’a pas aidé Red Bull.

"Je ne pense pas qu’il y ait une épiphanie, mais je pense que c’est très bien, parce que si vous regardez à Djeddah, le rythme de course et la dégradation que nous avons eus là-bas étaient meilleurs, ou au moins identiques et marginalement meilleurs que ceux de McLaren."

"Deux semaines plus tard, ils n’ont pas une spécification de voiture différente. C’est davantage la spécificité du circuit qui a révélé ces problèmes. Je pense que les problèmes de freinage que nous avons eus ont aggravé notre problème parce que vous perdez le contrôle... tout est trop chaud."

Cependant, Horner fait de McLaren la favorite pour le triplé de courses européennes à venir : "Nous sommes de retour en Europe, avec différents types de circuits, différentes natures de circuits. McLaren a la voiture à battre en ce moment. C’est clair. Donc, oui, ils vont être difficiles à battre lors des prochaines courses."