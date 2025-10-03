Williams F1 injecte 750 millions de dollars dans son équipe, après 67 millions de pertes

Williams a enregistré une perte de près de 67,3 millions de dollars pour le dernier exercice financier 2024, malgré une injection de fonds importante de plus de 747 millions de dollars.

Mais bien que cette perte soit considérable, elle marque néanmoins une amélioration de la situation de l’écurie par rapport à 2023, alors que celle-ci poursuit ses efforts de reconstruction.

Williams a enregistré un chiffre d’affaires d’un peu moins de 242,3 millions de dollars pour 2024, ce qui s’est traduit par un déficit de 67,3 millions de dollars.

Elle a affiché des dépenses opérationnelles de 237,2 millions de dollars, en hausse de 20,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente, et a également bénéficié d’une augmentation de 50 % des autres revenus d’exploitation.

L’équipe a terminé l’année dans une situation beaucoup plus liquide qu’auparavant, avec 33,7 millions de dollars de trésorerie disponible.

"Bien que le groupe reste en situation de perte, cela correspond aux attentes et à la stratégie du groupe qui consiste à continuer d’investir dans tous les domaines de l’activité afin de stimuler les performances sur piste et commerciales dans la poursuite du succès à moyen et long terme," a noté Matthew Savage, directeur de Dorilton Capital, propriétaire de l’équipe.

"Le bilan reste solide, offrant une base financière saine sur laquelle s’appuyer pour poursuivre la stratégie à long terme de l’équipe, qui consiste à revenir en tête du classement et à assurer sa stabilité financière."

Il convient donc de noter que Williams a levé des capitaux supplémentaires importants au cours de l’année 2024.

En octobre, elle a levé 365,5 millions de dollars grâce à une attribution d’actions, puis 382,3 millions de dollars supplémentaires en décembre, pour un total de 747,8 millions de dollars. L’attribution d’actions consiste en la création et l’émission de nouvelles actions par une société. Les nouvelles actions peuvent être émises à des actionnaires nouveaux ou existants.

Ce n’est pas la première fois, puisque l’équipe a procédé à neuf autres attributions d’actions depuis septembre 2020, pour un apport total de 2,02 milliards de dollars.

Propriété de Dorilton Capital, qui a racheté l’équipe à la famille Williams pour 200 millions de dollars en août 2020, Williams Grand Prix Engineering était évaluée fin 2024 à 1,24 milliard de dollars.

Ce chiffre n’aura fait qu’augmenter depuis avec une excellente saison 2025 en cours. Dans l’état actuel des choses, Dorilton afficherait un retour sur investissement relativement faible compte tenu des sommes qu’il a investies s’il décidait de se séparer de l’écurie de F1.