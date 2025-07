Albon : voir Horner partir a été une véritable bombe pour la F1

Alex Albon a tenu à féliciter Christian Horner, maintenant devenu ancien directeur de l’écurie Red Bull de Formule 1, pour son parcours et son "talent pour trouver les bonnes personnes" après son départ brutal de l’équipe.

A Spa-Francorchamps aujourd’hui, lors de la journée médias, les réactions vont se multiplier au sujet de ce limogeage annoncé quelques jours à peine après le dernier GP à Silverstone.

Albon, issu du programme de pilotes juniors de Red Bull, a couru sous les ordres de Horner pendant une saison et demie, de mi-2019 à fin 2020.

À l’époque, Red Bull était en pleine reconstruction après la fin de son partenariat de longue date avec Renault et le début d’un nouveau contrat avec Honda.

Aujourd’hui pilote Williams F1, Albon a admis avoir été surpris par la nouvelle du départ de Horner.

"Une véritable bombe pour la F1, je crois ! Oui, j’ai été surpris. Christian m’a beaucoup aidé dans ma carrière et, bien sûr, il évolue dans ce sport depuis longtemps et a connu beaucoup de succès."

"On peut donc dire qu’il a bâti cette équipe, donc le voir partir est surprenant, c’est clair."

C’est sous la direction de Horner que Sebastian Vettel a remporté quatre championnats du monde consécutifs entre 2010 et 2013 et Max Verstappen a poursuivi en 2021 et lors de la nouvelle ère technique introduite en 2022.

Albon a souligné la capacité de Horner à s’entourer d’un groupe de personnes solides comme l’un des facteurs clés du succès de Red Bull.

"Évidemment, je suis arrivé assez tard dans l’ère Christian Horner. De mon côté, il était clair qu’il avait son équipe et qu’il rassemblait tout le monde. Il y avait beaucoup de membres de longue date chez Red Bull qui y étaient depuis longtemps et qui y sont encore aujourd’hui."

"Il semblait avoir un don pour trouver les bonnes personnes et créer un cercle solide autour d’elles, qui semblent s’y investir petit à petit et atteindre très rapidement le sommet. Je suppose que c’est une partie de son succès."