Sauber F1 a recherché ’plus de maniabilité, pas plus d’appui’, et ça marche !

Sauber va rapidement se pencher sur le plancher de sa monoplace 2026, comme l’explique le directeur sportif de l’équipe, Inaki Rueda. L’augmentation spectaculaire des performances de Sauber lors des dernières courses est due à des gains inattendus obtenus grâce à l’évolution du plancher de Barcelone.

L’équipe, qui deviendra l’équipe Audi F1 la saison prochaine, se trouvait en bas du classement du championnat des constructeurs avant le Grand Prix d’Espagne, début juin, après avoir marqué un seul point lors de la première manche en Australie.

Mais au cours des quatre manches suivantes, Sauber a marqué des points à chaque grand prix, avec notamment un podium pour Nico Hülkenberg lors de la dernière course à Silverstone.

L’ancien stratège de Ferrari explique que l’amélioration des performances de Sauber a été rendue possible grâce à un programme d’évolutions qui a commencé avec le plancher révisé introduit sur le circuit de Catalunya.

"Il s’agit d’une amélioration en trois étapes" a expliqué Rueda. "Nous avons reçu le plancher à Barcelone et nous avons marqué des points à Barcelone - ce n’est pas une coïncidence. Ce plancher rend notre voiture beaucoup plus facile à conduire en course - c’était l’objectif."

"Pour l’Autriche, nous avons apporté une autre amélioration à ce même plancher, qui a donc une forme légèrement différente. Et [à Silverstone], nous avons fait un pas de plus dans cette direction. Toutes ces améliorations du plancher visent donc à améliorer la maniabilité en course. Nous nous trouvons dans une situation plus compétitive qu’avant Barcelone."

Après avoir introduit le nouveau plancher au Grand Prix d’Espagne, Sauber comprend mieux comment extraire la performance de la C45 : "Nous voulions un plancher qui nous donne, comme je l’ai dit, plus de maniabilité - pas plus d’appui en soi. Le département aérodynamique a donc proposé un design qui a ouvert une nouvelle voie de développement."

"Nous ne nous y attendions pas. Nous nous attendions à obtenir un nouveau plancher pour Barcelone, mais nous ne nous attendions pas à ces évolutions successives. Mais cette nouvelle voie de développement a ouvert la voie à de nouveaux changements. Il n’y a pas d’éléments que l’on peut fixer au plancher."

"En fait, le premier étage a une forme, le second a une forme légèrement différente, de sorte que l’on y colle une surface différente. Il s’agit toujours de l’autre étage, mais avec une forme légèrement différente. Et ce troisième étage a une autre courbure différente. Ils ne s’excluent pas mutuellement, c’est le même plancher qui évolue."

Avec les changements majeurs de réglementation technique à venir lors de la transition de l’équipe vers Audi en 2026, Rueda admet que Sauber va probablement se pencher sur la saison prochaine : "Je pense que nous avons déjà développé plus que ce que nous pensions, parce que cette voie s’est ouverte."

"Je ne pense pas que nous trouverons d’autres pistes. Il y aura peut-être un peu de raffinement sur la même voie, mais il n’y aura pas d’autres grandes expérimentations à faire parce que maintenant nous échangeons avec le développement de 2026."