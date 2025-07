Lawson : Mekies apportera beaucoup à Red Bull Racing

Liam Lawson a révélé avoir « brièvement » échangé des messages avec Christian Horner après le limogeage de ce dernier par Red Bull.

Horner a été démis de ses fonctions de directeur d’équipe et de PDG de Red Bull le 9 juillet, quelques jours après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Laurent Mekies, le patron de Lawson chez Racing Bulls, a été promu pour le remplacer.

Lawson a débuté la saison comme l’un des deux pilotes de Horner chez Red Bull, mais le Néo-Zélandais a été rétrogradé chez Racing Bulls après seulement deux courses, en Australie et en Chine.

Réagissant à l’annonce du départ de Horner pour la première fois ce jeudi dans le paddock du GP de Belgique de F1, Lawson a reconnu avoir été « surpris », mais que cela ne l’avait pas affecté, révélant un bref échange de messages.

"J’ai appris la chose de la même façon que tout le monde, dans les médias. Je ne me souviens plus quand l’annonce a été faite, mais j’ai appris ça juste après."

"Ce n’était pas prévu, mais évidemment, les choses changent en Formule 1, et c’était surprenant de voir ce changement, mais cela ne change pas grand-chose, de mon point de vue, à ce que j’essaie d’accomplir et sur quoi je travaille."

Interrogé sur un éventuel contact avec Horner, Lawson a répondu par l’affirmative, sans toutefois donner plus de détails.

"Oui, c’était juste après un bref échange de textos. C’était vraiment difficile à vivre pour lui, et je lui ai clairement fait savoir que je ne pensais pas que ce soit la bonne chose à faire."

"Mais c’est une relation professionnelle, et lorsque nous travaillons ici, tout est très professionnel, et de ce fait, cela n’a pas beaucoup changé."

"Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour réfléchir, et je me suis retrouvé directement à préparer un autre week-end de course, et c’est comme ça depuis."

C’est Alan Permane qui va devenir son directeur chez Racing Bulls, à la place de Laurent Mekies, qui prend la place de Horner.

"Encore un changement (rires) !"

"Évidemment, en tant que pilote, nous avons beaucoup de choses à penser, et cette année a été particulièrement chargée pour moi. Pour l’instant, les choses se passent plutôt bien pour nous ces derniers temps. Je pense que la voiture est performante et que notre vitesse est bonne. Nous nous concentrons donc sur la répétition de ces performances. Je pense que ces mouvements de personnes ne changent pas grand-chose pour moi."

Que peut apporter Mekies à Red Bull Racing ?

"Honnêtement, c’est difficile à dire pour l’instant. Je pense que l’arrivée de quelqu’un comme Laurent est formidable pour l’équipe. Laurent a accompli des choses incroyables pour notre équipe et j’ai beaucoup apprécié travailler avec lui. Je pense qu’il apportera beaucoup à Red Bull Racing."

"Je ne pense pas que nous ayons perdu quoi que ce soit en ayant maintenant Alan Permane à son poste. Mais Laurent excelle dans la direction de l’équipe, dans l’encadrement de tous, dans une motivation et une éthique de travail très élevées. Il excellait dans ce domaine. Il travaillait très dur. Le jeudi, chaque week-end de course, il est là, probablement l’un des premiers à arriver, pour montrer à tout le monde que c’est très important."