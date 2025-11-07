Albon optimiste malgré les difficultés, Sainz frustré après un vendredi manqué

La séance de qualifications Sprint du Grand Prix du Brésil n’a pas souri à tout le monde. Alex Albon signe le 12e temps, au terme d’une session délicate mais encourageante pour Williams, tandis que Carlos Sainz clôture le classement en 20e position, après un vendredi plombé par le trafic et des pneus mal exploités.

Douzième au terme de la séance, Albon dresse un bilan nuancé mais reste confiant quant à la suite du week-end. Le Thaïlandais reconnaît que le tracé d’Interlagos ne convient pas parfaitement à sa monoplace, mais estime que l’équipe progresse au fil des sessions.

"Je pense que nous savions que nous allions avoir un peu de mal sur ce circuit. Il faut beaucoup de temps pour trouver le bon équilibre de la voiture, mais je ne sais pas si c’est tout à fait réalisable."

"Je ne sais pas si c’est un problème plus fondamental au niveau de la voiture, mais nous allons essayer de le résoudre entre le sprint et les qualifications de demain. C’était difficile, mais je ne pense pas que nous soyons mal placés. Le point positif, c’est que nous avons beaucoup amélioré la voiture entre les essais et les qualifications du sprint, et que nous allons dans la bonne direction."

Pour Carlos Sainz, l’exercice a tourné court. Dernier, l’Espagnol n’a jamais trouvé le rythme, pris au piège d’une séance chaotique de son côté. Il évoque un premier tour très perturbé, compromettant sa mise en action.

"Nous n’avons tout simplement pas fait une bonne qualification pour le sprint aujourd’hui. Mon premier tour a été chaotique à cause du trafic et de la mise en température des pneus, mais le deuxième tour nous a compliqué la tâche et nous avons failli ne pas pouvoir boucler deux tours."

"Au final, je termine cette séance sans connaître les limites ni les performances de la voiture, ce qui n’est pas idéal. Au vu de la Libre, je sais qu’il y avait mieux à faire, donc nous allons tirer les leçons de cette journée et espérer faire une meilleure séance demain."