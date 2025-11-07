Les deux pilotes Red Bull ’manquent d’adhérence’ au Brésil

Max Verstappen avait la mine des mauvais jours au moment de s’approcher de la pesée de la FIA après la Qualification Sprint du Grand Prix du Brésil. Classé sixième, le pilote Red Bull était dans l’incompréhension de ce résultat et du comportement de sa RB21.

Plutôt à l’aise en essais libres, il a rapidement déclaré que sa monoplace n’était pas bonne lors de la séance qualificative, aussi appelée Sprint Shootout, et il détaille les problèmes rencontrés.

"Beaucoup de vibrations dans la voiture, beaucoup de problèmes de conduite, donc ce n’est pas ce que nous voulons. Mais je pense qu’en dehors de cela, nous manquons tout simplement d’adhérence" a déclaré Verstappen.

"Le deuxième secteur est terrible, je n’arrive tout simplement pas à faire tourner la voiture. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment compter sur l’arrière. Je dirais donc que c’est assez médiocre pour nous. C’est comme ça."

Le Néerlandais reste sceptique quant à ses chances, même en cas de pluie : "Je ne sais pas, nous verrons bien. Il est clair que nous manquons de quelque chose et je ne m’attends pas à ce que cela s’améliore soudainement sur piste mouillée, mais nous verrons demain."

Yuki Tsunoda n’a pas franchi la SQ1 et il sera 18e sur la grille ce samedi au départ du Sprint. Le pilote japonais reconnait qu’il est déçu mais dément que sa sortie de piste en essais libres soit la cause de son retard.

"Je ne dirais pas cela, ça n’a pas aidé mais j’avais bien fini les Libres. J’avais fait assez de relais courts, et le tour était plutôt bon en qualifications. C’est mystérieux, je manque globalement de grip, mais je ne peux pas trouver pourquoi je suis lent" a déclaré Tsunoda, qui ne sait pas à quoi s’attendre pour la suite du week-end.

"On verra, les conditions pourraient être mitigées. Je ne veux pas prier pour du sec ou du mouillé mais je dois trouver quelque chose avec la voiture, car je ne comprends pas ce qu’il y a."