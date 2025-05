Williams F1 explique le couac de communication qui a énervé Sainz à Miami

A Miami, Williams F1 a connu un petit raté dans ses communications, ce qui a fait qu’Alex Albon a dépassé Carlos Sainz alors qu’il ne devait pas le faire. James Vowles, le directeur de l’équipe, a expliqué comment un mauvais timing dans les consignes a pu faire croire à l’Espagnol que son équipier avait agi contre les intérêts de l’équipe.

"Un message a été transmis aux deux ingénieurs de course, à savoir qu’Alex avait un problème de fiabilité et que nous devions faire entrer de l’air dans les radiateurs" a déclaré Vowles. "Ce message a été communiqué aux deux ingénieurs et la décision a été prise de creuser un petit écart entre les deux voitures pour le moment afin de s’assurer que nous y parvenions."

"Cependant, ce message n’était pas clair dans sa construction. Il n’était même pas clair si le dépassement était possible ou non. La fonction première est de refroidir la voiture pour qu’elle puisse avancer."

"Carlos a reçu le message selon lequel Alex n’attaquerait pas, et Alex a reçu le même message, à savoir qu’il ne devait pas dépasser Carlos, mais seulement une fois que son DRS était ouvert et qu’il était effectivement à côté de Carlos pour effectuer le dépassement."

"Ce n’est donc pas Alex qui va à l’encontre des consignes de l’équipe, c’est nous, en tant qu’équipe, en tant qu’organisation, qui devons resserrer de manière significative la manière dont nous communiquons aux ingénieurs et la rapidité avec laquelle nous communiquons aux pilotes."

Vowles assure que cela "ne se reproduira pas", mais révèle cependant que Williams s’apprêtait à faire passer rapidement Albon une fois les deux voitures collées l’une à l’autre : "Même une fois que nous les avons stabilisées, il est plus que probable que nous aurions rapidement inversé les voitures."

"La raison en est que Carlos avait subi des dommages à la suite de l’incident du premier tour et que la situation s’aggravait de plus en plus. Nous pouvions voir que le plancher se détériorait, et c’est en partie la raison pour laquelle Alex se rapprochait de plus en plus de lui et était capable de repasser."

"La perte se chiffrait à quelques dixièmes à ce moment-là. Il est donc plus que probable que nous aurions fait cela, mais encore une fois, ce serait une décision de l’équipe plutôt que celle d’un pilote qui ne s’attendait pas à être attaqué."

Le Britannique comprend parfaitement la frustration de son pilote et la juge même normale : "Je serais déçu si nous n’avions pas de pilotes frustrés par ce qui se passe sur la piste. Ils se donnent corps et âme, alors dans le cas de Carlos, il se battait pour une cinquième place au mérite."

"Dans le cas où quelque chose vous surprend et que vous ne savez pas si c’est le pilote ou quelque chose d’autre, cela peut vous frustrer. Mais sa passion est exactement la raison pour laquelle je le veux dans cette équipe et dans la voiture."

"Nous avons passé pas mal de temps après la course et lundi à discuter de l’incident, qui n’a duré que quelques minutes, mais surtout de la manière dont l’équipe peut aller de l’avant et faire un meilleur travail à l’avenir."