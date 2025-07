Albon est ’heureux’, Sainz envisage ’des changements importants’

Alex Albon a signé une belle sixième place à Spa-Francorchamps, à l’occasion d’un Grand Prix de Belgique qu’il avait pourtant commencé avec un problème mécanique en Qualification Sprint. Deux jours plus tard, le pilote Williams F1 est heureux et a réussi à signer une belle qualification puis à tenir son résultat en course.

"Je suis très heureux. Ce n’était pas simple de retenir Lewis et il m’a mis la pression toute la course. Je suis un peu déçu d’avoir perdu une place face à George mais je pense qu’on aurait été plus en difficulté sur le mouillé que sur le sec" a déclaré Albon.

"Une fois qu’on a installé les pneus slicks, ça allait, donc je suis heureux. On termine 12 secondes devant la première des autres voitures du milieu de peloton, et pour moi c’est une déclaration d’intention, et cela montre que le package fonctionnait bien ce week-end."

Après plusieurs résultats blancs, le Thaïlandais rappelle que la performance n’a jamais été le problème de la FW47, contrairement à la fiabilité : "De manière réaliste, si on avait fini toutes les courses, on aurait marqué des points partout."

"C’est un bon trait de caractère, l’ADN de la voiture est constant et il n’y a pas de mauvaise surprise. On débute chaque week-end en se disant qu’on peut viser les points si l’on finit la course. On doit régler nos problèmes et on recommencera à marquer des points."

Carlos Sainz, en revanche, a vécu un week-end très difficile et il échoue au 18e rang après avoir tenté un départ des stands pour vivre un meilleur dimanche : "Notre week-end était globalement terminé après la mauvaise qualification hier. On a analysé la qualif et on a vu qu’on était allé dans la mauvaise direction dans les réglages."

"Je l’ai regretté après avoir été si bon lors du Sprint, mais j’ai poussé l’équipe pour aller dans cette direction et j’assume ma responsabilité. On est allé dans la mauvaise direction et on a fait une mauvaise qualification."

"On avait trouvé une anomalie dans la voiture et on a décidé que ce serait mieux de s’élancer 17e des stands que 15e de la piste, et que ça nous permette de corriger l’anomalie, de changer les réglages, de mettre un aileron arrière chargé pour la pluie. Car il semblait que la course serait sur le mouillé, mais elle ne l’a pas été !"

Avec 16 points contre 54 pour Albon, Sainz est toujours à la peine et craint que ses problèmes dépassent le cadre de la simple adaptation : "Je ne sais pas si c’est une question de temps ou s’il faut faire des changements plus importants pour que les choses commencent à se mettre en place."

"Le Sprint était très solide, sa qualification aussi, on a eu une très bonne Q1, et le week-end a dérapé. Je dois continuer à chercher, à travailler, chaque week-end c’est différent et il n’y a pas de schéma, donc je dois continuer à chercher pour comprendre."