Sauber F1 marque des points pour le 5e Grand Prix de suite !

L’écurie Sauber F1 Team a prolongé sa série dans les points à cinq courses consécutives, Gabriel Bortoleto terminant neuvième d’un Grand Prix de Belgique qui s’est fini sur piste sèche.

Parti dixième, le Brésilien est resté en lice pour les points tout au long de l’après-midi et a affiché un rythme soutenu pour inscrire deux points supplémentaires, son deuxième top 10 pour sa première saison en F1.

"Je suis content d’être revenu dans le top 10 aujourd’hui. Les conditions étaient assez difficiles – un départ humide suivi d’une piste qui s’assèche rendent toujours les choses imprévisibles – mais nous sommes restés concentrés, avons pris les bonnes décisions et avons réussi à ramener la voiture à la 9e place."

"Globalement, je suis satisfait du déroulement de la course : je pense que nous avons tiré le meilleur parti de notre package. Notre rythme a été solide tout le week-end, et c’est tout à l’honneur de toute l’équipe de m’avoir fourni une voiture qui s’est montrée performante à chaque séance. Bien sûr, en tant que pilote, on a toujours envie de se battre plus haut sur la grille, mais c’est un bon résultat et une nouvelle avancée significative."

"Nous avons marqué deux points supplémentaires, ce qui me donne un regain de confiance avant la prochaine épreuve à Budapest dans quelques jours. Je pense que nous allons dans la bonne direction et je suis impatient de continuer à pousser et de conclure la première moitié de ma saison de rookie sur une bonne note."

De l’autre côté du garage, la course de Nico Hülkenberg a été mouvementée : parti 14e, il a été l’un des premiers pilotes à chausser des pneus slicks, une manœuvre qui lui a valu une belle remontée. Arrivé dans les points derrière Bortoleto, il a perdu du terrain lors d’un deuxième arrêt au stand. Après le changement de pneus, son rythme soutenu lui a permis de regagner des positions, mais il a manqué de tours pour reprendre Bearman et Gasly devant lui, finissant à la 12e place.

"La course s’est avérée assez inhabituelle dès le début : il a fallu attendre plus d’une heure après le premier tour de formation que les conditions météo s’améliorent."

"Perdre des points pour seulement une seconde à la fin est évidemment décevant. Nous avons dû faire un deuxième arrêt à environ 11 tours de l’arrivée : mes pneus avant se dégradaient considérablement et je souffrais de blocage de l’avant au freinage et de sous-virage."

"Rester en piste n’était pas vraiment envisageable, surtout avec notre réglage à plus fort appui aérodynamique par rapport à Pierre Gasly derrière, qui utilisait un appui plus faible. Nous avons donc opté pour l’arrêt et tenté de revenir, mais malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Cela dit, notre rythme était correct et nous avons progressé."

"Gabi a marqué de précieux points, ce qui est important pour le classement des constructeurs. Une fois de plus, nous avons démontré notre compétitivité dans le milieu de peloton, et c’est un point positif pour Budapest le week-end prochain."