Haas F1 a raté sa stratégie et a chaussé les mauvais pneus à Ocon

Oliver Bearman a terminé à la porte des points au Grand Prix de Belgique, au lendemain d’un Sprint dans lequel Haas F1 avait signé un beau résultat. Le pilote Britannique a notamment payé une stratégie manquée avec un arrêt tardif.

"Je pense que nous avons chaussé les pneus médiums un peu tard lors du premier arrêt, ce qui m’a fait terminer 11e juste hors des points" regrette Bearman, qui révèle avoir eu un problème mécanique qui lui a fait manquer le top 10.

"Malheureusement, j’ai aussi eu un problème moteur et j’ai perdu trois places. J’étais déjà devant Gasly avant cela, et avec les deux arrêts de Hülkenberg, j’aurais été 10e facilement, et j’ai réussi à gérer ce potentiel résultat pendant toute la course."

"La voiture était fantastique, je n’ai juste pas réussi à dépasser, c’était vraiment dommage car elle était rapide. Je pense que nous pouvons rester positifs pour la Hongrie : nous avons été forts, rapides ce week-end, et je pense que le Hungaroring est un circuit qui nous conviendra parfaitement."

Une grosse erreur de l’équipe américaine

Esteban Ocon signe une 15e place à Spa-Francorchamps après une course difficile marquée par un mauvais timing, comme pour Bearman, mais surtout par une grosse erreur de la part de Haas au sujet des pneus.

"En tant qu’équipe c’est vraiment une course décevante pour les deux voitures, on avait la vitesse pour marquer des points et on n’a pas mis les choses dans l’ordre. On s’est arrêtés deux tours trop tard et ça fait deux fois que c’est le cas. A Silverstone il y avait déjà eu le cas et il faut qu’on arrive à comprendre pourquoi" regrette le Français.

"Et la deuxième chose, c’est que quand je me suis arrêté, il y avait un jeu de pneus neufs qui étaient prêts dans le garage pour nous, pour la course, et on a mis le train usé. Ce n’était pas idéal, c’est une erreur de notre part et c’est quelque chose qui ne devrait pas arriver."

Lui et l’équipe vont travailler sur les erreurs commises pour qu’elles ne se reproduisent pas : "Il y a pas mal de protocoles à changer, toute l’équipe le sait, on va faire les choses nécessaires et tout le monde est transparent sur ce qui doit progresser."

"On va discuter, si moi aussi je dois donner plus d’informations quand on est en piste. L’histoire des pneus, on en avait convenu avant donc ce sera plus aux mécaniciens de revoir. Mais ce sont deux erreurs qui nous coûtent beaucoup, on va revoir tout ça, tout mettre sur la table, et j’espère qu’on ne recommencera pas les erreurs."

Ocon salue la décision de la FIA en termes de timing du début de course, après un retard de 1h20 jusqu’à ce que la visibilité soit bonne : "Non, c’était très bien géré de la part de la FIA, ils ont fait ce qu’il fallait pour notre sécurité et c’est le plus important."