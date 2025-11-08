Red Bull piégée par ses réglages avant la pluie annoncée

L’équipe Red Bull a admis avoir été prise au dépourvu par un manque d’adhérence au Brésil, laissant Max Verstappen à la sixième place seulement lors des qualifications sprint sur l’un de ses circuits préférés, et ce à un moment crucial dans la lutte à trois pour le championnat.

La RB21 s’est montrée très inférieure à la McLaren MCL39 sur le sec hier à Interlagos, les deux pilotes Red Bull se plaignant d’un manque de grip de la part des Pirelli montés sur leurs monoplaces lors des Libres et des Qualifications Sprint.

"Tout simplement l’adhérence," a déclaré le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce déficit.

"Nous sommes plutôt bons dans les secteurs 1 et 3, mais nous perdons quatre dixièmes dans le secteur 2."

"Les pneus tendres semblent difficiles à gérer en général, tout le monde a des problèmes avec eux, sauf McLaren. Quatre dixièmes dans le secteur central, c’est une éternité sur un circuit aussi court."

Marko a fait allusion à des problèmes de réglages, que Red Bull espère pouvoir améliorer après la levée du parc fermé à l’issue de la course sprint de samedi.

"Nous avons quelques idées," a-t-il déclaré, tout en admettant que l’équipe manquait de confiance.

"Si vous regardez les secteurs un et trois, nous sommes à quelques centièmes de Norris. Dans le secteur central, où se trouvent la plupart des virages, il n’y a pratiquement aucune adhérence. Cela signifie que nous n’avons pas assez d’appui aérodynamique, et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas corriger pour la course sprint. Mais j’espère qu’avec toutes les données que nous recueillons, nous pourrons nous adapter et rendre la voiture plus compétitive pour la course principale."

"Mais il devrait pleuvoir fort samedi, nous n’aurons donc peut-être pas l’occasion de résoudre ce problème en le validant en piste. Nous sommes un peu piégés. Le Grand Prix est la course la plus importante, donc nous essayerons de deviner les bons réglages pour dimanche."

Certains soupçonnent toutefois Red Bull d’avoir délibérément réglé la voiture de Verstappen en fonction de la météo très pluvieuse prévue ce samedi. Marko a toutefois minimisé cette théorie.

"S’il pleut, Max est dans une classe à part. D’un autre côté, cela signifie que nous ne pouvons apporter aucune modification pour le Grand Prix. Nous devrions prendre un risque sans disposer d’aucune information. Mais nous n’avons rien à perdre, nous devons tenter notre chance."

Verstappen, quant à lui, semblait sincèrement frustré après être sorti de la RB21.

"C’était tout simplement horrible. J’espérais une meilleure voiture. Vu comment elle se comporte actuellement, ça ne va pas être bon. Je n’ai absolument aucune adhérence. La voiture ne veut pas tourner. Il nous manque quelque chose."

Le patron de McLaren, Andrea Stella, a ri à l’idée que les difficultés de Verstappen puissent être un soulagement.

"C’est Max ! Je ne lui fais jamais confiance. Peu importe où il part, il remontera. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes."