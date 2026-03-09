Affaire du Crashgate : Massa obtient une première victoire judiciaire

Felipe Massa a remporté une première victoire partielle dans la longue bataille judiciaire qu’il mène autour du scandale du Crashgate de 2008. Un juge de la Haute Cour de Londres a en effet ordonné à la FIA, à Bernie Ecclestone et à Formula One Management (FOM) de verser 315 000 dollars de frais de justice à l’ancien pilote Ferrari.

Cette décision intervient dans le cadre de la dernière série de requêtes liées à l’action en justice intentée par Massa, qui réclame 80 millions de dollars de dommages et intérêts. Sa plainte repose sur les conséquences du Grand Prix de Singapour 2008, une course entachée par une manipulation orchestrée par Renault F1.

Lors de cette épreuve, l’équipe française avait ordonné via Flavio Briatore à Nelson Piquet Jr de provoquer volontairement un accident afin de provoquer l’entrée en piste de la voiture de sécurité. Cette intervention avait totalement compromis la course de Massa, alors en tête du championnat, et contribué à lui faire perdre le titre mondial pour un seul point face à Lewis Hamilton.

Si la décision concernant les frais de justice constitue un point positif pour Massa, le juge a également accédé à une partie des demandes des défendeurs. Il a ainsi estimé qu’une question juridique clé du dossier devait être examinée directement par la Cour suprême.

Dans l’attente de cette décision, la procédure est donc suspendue. Les différentes parties devront néanmoins continuer à échanger des versions amendées de leurs arguments juridiques.

La FIA, Bernie Ecclestone et la FOM disposent par ailleurs de 14 jours pour s’acquitter des frais imposés par la justice.

Dans un communiqué, Felipe Massa a réaffirmé sa détermination à poursuivre le combat judiciaire.

"J’ai hâte de prouver devant le tribunal qu’ils ont conspiré pour dissimuler la vérité, et j’utiliserai tous les moyens légaux pour m’assurer que cette injustice soit corrigée. La Formule 1 est le plus grand sport du monde, mais il est essentiel qu’elle soit aussi le plus juste."

Une décision de justice rendue en novembre dernier avait déjà marqué une étape importante dans cette affaire. Le tribunal avait alors estimé que l’action de Massa pouvait bien être portée devant un procès et qu’il pouvait tenter d’obtenir des dommages et intérêts.

En revanche, sa demande visant à obtenir une déclaration officielle le reconnaissant comme champion du monde 2008, à la place de Lewis Hamilton, avait été rejetée à ce stade de la procédure.

Les avocats de Massa affirment que Bernie Ecclestone savait que l’accident de Piquet à Singapour avait été provoqué délibérément. Selon eux, l’ancien grand patron de la F1 ainsi que la FIA n’auraient pas correctement enquêté sur les faits à l’époque, permettant ainsi au championnat de se conclure sans remise en cause des résultats avant la date limite pour le faire.

Cette affaire pourrait donc encore connaître de nouveaux développements judiciaires majeurs dans les mois à venir, alors que Massa continue de chercher à faire reconnaître les conséquences du Crashgate sur l’issue du championnat 2008.