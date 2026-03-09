McLaren trouve une explication au crash de Piastri en Australie

Le week-end du Grand Prix d’Australie s’est terminé prématurément pour Oscar Piastri, victime d’un accident avant même le départ de sa course à domicile. Mais malgré la déception, le patron de McLaren, Andrea Stella, s’est montré confiant quant à la capacité de son pilote à rebondir rapidement. Il révèle également que Piastri a subi "quelque chose qu’il ne pouvait peut-être pas autant anticiper".

Le pilote australien a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du virage 4 lors d’un tour de reconnaissance vers la grille, envoyant sa McLaren en tête-à-queue. L’incident a lourdement endommagé l’avant droit de la voiture et l’a contraint à déclarer forfait avant même que la course ne commence devant son public de Melbourne.

Naturellement très déçu, Piastri n’a pas cherché d’excuses après cet incident survenu lors de son Grand Prix à domicile. L’Australien a reconnu sa part de responsabilité, tout en évoquant un surcroît d’énergie du groupe propulseur auquel il ne s’attendait pas à la sortie du virage.

Pendant ce temps, son coéquipier Lando Norris est parvenu à rallier l’arrivée à la cinquième place dimanche. Un résultat qui laisse penser que Piastri aurait pu évoluer dans une zone similaire du classement, alors que Mercedes et Ferrari semblaient disposer d’un avantage clair sur le reste du peloton.

Piastri a d’ailleurs tenu à présenter ses excuses à ses supporters, reconnaissant "qu’un scénario comme celui-là ne devrait tout simplement pas arriver".

Andrea Stella a toutefois tenu à soutenir publiquement son pilote, mettant en avant sa solidité mentale et sa capacité à transformer cette déconvenue en motivation supplémentaire.

"Pour Oscar, c’était vraiment très malheureux, et c’est évidemment un moment difficile pour lui devant le public australien," a déclaré Stella.

"Mais avec Oscar, laissez-moi dire une chose de ce point de vue : c’est quelqu’un de très solide mentalement. Il va utiliser tout cela pour être encore plus concentré et déterminé, dès la Chine."

"Nous ferons en sorte d’affronter cela tous ensemble. Nous sommes une équipe dans toutes les situations qui peuvent concerner l’un de nos membres."

Stella a également détaillé certains éléments techniques susceptibles d’avoir contribué à l’accident. Selon lui, trois facteurs principaux pourraient expliquer la perte de contrôle de la McLaren.

"Comme je l’ai dit juste après la course, quand on regarde les circonstances, ce que nous observons, ce sont fondamentalement trois facteurs : les pneus froids qui perdent de l’adhérence dès que le patinage des roues commence. Cela arrive de manière très soudaine."

"Ces gommes, combinées au fait d’être sur un vibreur… C’est un vibreur qu’il a utilisé pratiquement à chaque tour. Mais les vibreurs ne rendent pas les choses plus faciles lorsque les pneus sont froids."

"Cela se combine avec un autre élément qui n’aide pas non plus : avec ces oscillations et après le passage de rapport, il y a un couple supplémentaire."

"Quand on observe le comportement du groupe propulseur, c’est en quelque sorte attendu que cela se produise ainsi, mais ce n’est pas quelque chose que l’on a normalement, sauf s’il y a, comme je le comprends, certaines exigences à respecter concernant la manière dont vous déployez le couple."

Lors des essais, McLaren avait déjà observé des situations similaires, mais sans les mêmes conditions réunies.

"Lors des essais, nous avons peut-être vu des circonstances similaires, mais nous n’avions pas la combinaison des pneus froids et du vibreur, ce qui a aggravé le fait que l’on puisse avoir ces incohérences dans le déploiement du couple."

"Oscar a donc subi quelque chose qu’il ne pouvait peut-être pas autant anticiper et sur lequel nous allons désormais faire attention, surtout avec des pneus froids."