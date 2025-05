Tsunoda ’n’a pas l’intention’ de déménager en Angleterre pour Red Bull

Yuki Tsunoda ne reviendra pas en Angleterre, malgré le fait qu’il ait quitté Racing Bulls, équipe de Faenza en Italie, pour Red Bull, qui a ses quartiers à Milton Keynes. Le Japonais y avait vécu il y a quelques années et n’a pas envie d’y revenir.

"Non, je ne l’ai pas fait et je n’ai pas l’intention de le faire" a déclaré Tsunoda, qui vit actuellement à Milan. "Je pense que j’ai vécu au Royaume-Uni assez longtemps, donc je n’en vois plus l’intérêt. J’ai plus d’avantages à vivre en Italie."

Ses souvenirs en Angleterre ne sont pas positifs car c’était une époque compliquée avec le Covid-19, en 2021 (photo ci-dessous) : "Malheureusement, lorsque je vivais à Milton Keynes, c’était le confinement. Je n’ai donc pas passé les meilleurs moments au Royaume-Uni. Cela n’a donc pas aidé non plus."

Tsunoda explique que sa santé mentale est importante, alors que les saisons de Formule 1 sont de plus en plus longues et contraignantes. Et de confirmer que s’il revenait en Angleterre, il se sentirait surement bien moins.

"Je pense que ce type de programme de Formule 1, lorsque vous avez un peu de temps mort, il est très important que vous ayez une maison avec laquelle vous pouvez être à l’aise afin de vous remettre les idées en place."

"Je pense que l’Italie m’a permis jusqu’à présent de me ressourcer et je me sens très à l’aise. Je suis content de l’Italie et je suis content d’aller à Milton Keynes pour des séances de simulateur ou autre."