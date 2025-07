Wolff : le ’gant de fer’ de Ben Sulayem à la FIA ’a parfois des avantages’

Toto Wolff n’est pas entièrement opposé à la manière dont Mohammed Ben Sulayem gère la FIA en sa qualité de président. Le directeur de Mercedes F1 pense que la cabale de l’homme à la tête de la Fédération Internationale de l’Automobile au sujet du langage utilisé par les pilotes n’est pas dénuée de sens.

"On ne peut pas nier qu’il gouverne d’une main de fer" a déclaré Wolff. "Il ne laisse personne lui dire ce qu’il doit faire. Cela peut avoir des avantages. Je pense que sa position sur les jurons est juste. Beaucoup de pilotes qui crient à la radio n’ont pas l’anglais comme première langue."

"Si un pilote français ou italien dit ’go fuck yourself’ à la radio et pense que c’est normal, c’est probablement parce qu’il l’a entendu ainsi depuis ses années de karting. Mais si vous le traduisez littéralement dans sa langue maternelle, il peut être choqué."

"Je pense que les enfants doivent apprendre à ne pas insulter les autres à la radio. Cet ingénieur a une famille à la maison qui est très fière que son père ou son mari travaille avec un pilote de Formule 1. Si le pilote s’en prend à lui de la sorte, ce n’est pas bon - et malheureusement, cela se produit déjà dans les catégories juniors."

Et l’Autrichien de rappeler qu’une nuance est faite par le contexte de ces jurons : "Les enfants de huit, neuf et dix ans parlent comme des professionnels. Je pense qu’il est bon que le président prenne une position ferme à ce sujet. On peut débattre de la limite entre les jurons et les insultes."

"Pendant une course, nous sommes aussi une décharge pour les pilotes. Ils roulent à 300 km/h, roue contre roue, physiquement et mentalement à la limite, et nous leur disons ensuite d’être polis. Mais ce n’est pas le but. C’est bien qu’ils se défoulent. Ce qui n’est pas acceptable, c’est quand cela tourne à l’attaque personnelle. C’est là qu’une ligne ferme est tracée."

Alors que Ben Sulayem avait été le premier à valider l’arrivée d’une 11e équipe en Formule 1 avec Andretti, devenue Cadillac F1 depuis, Wolff reconnait que c’était "une bonne décision" et que "c’est bon pour le sport. Quelque chose de positif en est ressorti."