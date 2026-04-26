Le père d’Antonelli ’ne voulait pas’ qu’il se lance en sport automobile

Le père d’Andrea Kimi Antonelli était réticent à l’idée que son fils se lance dans le sport automobile. Le pilote Mercedes F1 a déclaré que son père avait changé d’avis en voyant à quel point il était passionné par la compétition.

Antonelli a attribué son arrivée en Formule 1 à son père Marco, qui dirige l’équipe de GT Antonelli Motorsport, et qui l’a lancé en compétition mais qui ne voulait pas le voir courir quand il était enfant, comme il le détaille.

"C’est grâce à mon père" a confié Antonelli à la BBC. "Il a été pilote lui-même et il l’est toujours. Il dirige sa propre écurie depuis de très nombreuses années, et c’est ce qui m’a plongé dans le milieu."

"Depuis que je suis tout petit, j’avais l’habitude de passer du temps avec lui sur les circuits lors de ses week-ends de course, et c’est à partir de là que j’ai commencé à développer une passion pour le sport automobile."

"Pour être honnête et tout à fait juste, au début, il ne voulait pas que je coure, parce qu’il sait à quel point le sport automobile peut être incroyable, mais aussi brutal à la fois. Il a lui-même été confronté au côté brutal de ce sport, et il ne voulait pas que j’en sois affecté. Il ne voulait pas que je sois trop déçu par les moments difficiles, etc., il voulait en quelque sorte me protéger."

Mais la passion du jeune Italien a convaincu son père de l’impliquer en compétition : "Il a vu que j’y tenais vraiment. Il n’a pas eu besoin de me pousser. C’est moi qui insistais, et c’est là qu’il a compris que j’allais probablement devenir pilote de course."

Ses performances en karting ont attiré l’attention de l’ancien patron d’écurie de Formule 1, Giancarlo Minardi. C’est lui qui a initié le premier contact entre la famille Antonelli et l’équipe Mercedes pour laquelle il pilote désormais.

"Tout a commencé grâce à la famille Minardi car ils ont envoyé un message à Toto [Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes] à mon sujet. Ensuite, Toto s’est évidemment montré intéressé. Fin 2017, il a envoyé Gwen [Lagrue], le responsable du programme junior. Ils ont vu qu’il y avait du potentiel et ont décidé de m’intégrer à l’académie."

"C’était un moment incroyable parce que je me souviens être dans la voiture avec mon père au moment de recevoir l’appel de Toto, nous étions ensemble et cet appel concernait mon admission dans le programme. Je pense que c’était un moment vraiment spécial."

Antonelli a remporté sa première victoire en Grand Prix en Chine, où le speaker du circuit l’a présenté par erreur sous le nom de Kimi Räikkönen. Le pilote Mercedes ne porte pourtant pas son nom en hommage au champion du monde 2007.

"Évidemment, Andrea Kimi Antonelli est un nom assez long, mais je pense que tout le monde m’appelle Kimi parce que c’est un nom très connu dans le monde du sport automobile."

"Par exemple, nous avons créé un coffret pour une œuvre de charité, et au départ, ils voulaient mettre Kimi Antonelli, mais j’ai demandé à mettre Andrea Kimi Antonelli car, au bout du compte, c’est mon nom complet."

"Bien sûr, je suis plus connu sous le nom de Kimi que d’Andrea, mais je pense qu’il est également important que je montre mon nom complet. Évidemment, dans le monde de la course, on ne m’appelle que Kimi, ce qui me convient, mais à la maison, mes amis les plus proches m’appellent Andrea."