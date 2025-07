Alpine F1 pointe du doigt son moteur Renault qui reste ’un point faible’

Le directeur technique d’Alpine F1 affirme que le moteur Renault, le moins puissant du plateau, continue de freiner l’équipe lors de sa dernière saison en Formule 1.

L’équipe d’Enstone n’a jamais caché que le V6 turbo hybride français était à la peine de 20 à 30 chevaux, avant l’entrée en vigueur du gel des moteurs par la FIA. Renault avait un temps cherché à combler ce retard via une demande de remise à niveau mais le constructeur avait été débouté puis n’avait pas fait appel de la décision.

Aujourd’hui, Alpine F1 en paye encore le prix en attendant un autre moteur en 2026 dans ses châssis.

"En termes d’efficacité hybride et de puissance de combustion maximale, nous sommes en retard sur nos concurrents directs," a déclaré David Sanchez, alors qu’Alpine pointe à la dernière place du classement des constructeurs avec seulement 19 points.

Renault va donc se retirer de l’équipe en tant que motoriste après 2025, Flavio Briatore ayant signé un contrat avec Mercedes pour le moteur à partir de 2026. Cette décision coïncide avec une crise financière plus large chez Renault, coïncidant avec la démission soudaine du PDG Luca de Meo.

"Cela signifie que nous devons rouler avec moins d’appui sur certains circuits. Ce qui entraîne une usure accrue des pneus. C’était particulièrement extrême en Autriche."

L’équipe s’est engagée à n’apporter qu’une seule évolution majeure à la voiture en 2025, et ce, à Barcelone.

"Nous nous sommes engagés sur un plan avant le début de la saison. Il était stipulé que nous n’apporterions qu’une seule évolution majeure à Barcelone cette année. Nous avons encore quelques petites choses prévues. Mais maintenant, il s’agit principalement de tirer le meilleur parti du package existant et d’assurer des performances constantes."

Pierre Gasly a signé une sixième place surprise lors d’une course de Silverstone chaotique, mais admet que la motivation est difficile à maintenir.

"La performance est parfois frustrante. Mais les gars font de leur mieux. J’essaie de montrer l’exemple. Bien sûr, ce n’est pas agréable de ne pas savoir si l’on marquera des points d’ici la fin de l’année. Ce n’est pas amusant."

Gasly défend néanmoins la stratégie de développement : "Nous avons pris une décision audacieuse et nous en payons maintenant le prix. Mais j’ai encouragé l’équipe à suivre cette voie. J’espère que cela portera ses fruits l’année prochaine. D’après ce que je vois à l’usine, les choses se présentent bien pour l’année prochaine."

Sanchez a partagé cet optimisme : "Au vu du développement de la voiture pour l’année prochaine, la courbe d’apprentissage est assez raide. C’est pourquoi nous sommes très satisfaits de notre choix."

"Actuellement, la collaboration avec Mercedes se déroule très bien. Nous avons tout ce qu’il faut pour développer la voiture de l’année prochaine."

Sanchez a déclaré que le département aérodynamique d’Alpine est à la pointe des progrès. "Nous avons probablement fait le plus grand pas en avant en matière d’aérodynamique. C’est mon domaine d’expertise et je me sens à l’aise dans ce domaine."

Avec l’arrivée imminente de changements majeurs au règlement pour 2026, il a ajouté : "La voiture de l’année prochaine aura un caractère complètement différent. Mais elle reste une Formule 1. L’appui et un bon équilibre restent importants."

"La complexité vient du couplage avec le système de gestion de l’énergie. L’interaction entre l’efficacité aérodynamique, le mode longue ligne droite et la gestion de l’énergie pose un problème complexe, difficile à résoudre."