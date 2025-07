Les employés de Red Bull stupéfaits par les discours faits par Marko et Mintzlaff

Comment les employés de Red Bull Racing ont-ils pris la nouvelle du départ de Christian Horner ?

Plus ou moins bien à en croire certains témoignages, qui affirment que les commentaires faits par le Dr Helmut Marko, consultant, et Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull, ont été surprenants pour ne pas dire choquants.

Ainsi Marko a demandé au personnel de l’équipe de "sourire plus souvent" après ce limogeage !

"C’était seulement un jour après le licenciement de Christian, et une grande partie de l’équipe était encore bouleversée lorsque M. Marko s’est adressé à nous," a confié une employée de Red Bull Racing au Sun.

"Mais il a juste fait une blague et nous a dit de nous réjouir. Il a dit : ’Vous devriez sourire plus souvent’. Cela ne l’a pas fait aimer de tous, car à quoi bon sourire ?"

Un autre commentaire de Mintzlaff concernant le départ des deux autres cadres, Oliver Hughes, directeur du marketing, et Paul Smith, directeur des communications, a laissé un autre employé abasourdi.

"Mintzlaff a dit : ’Si vous avez des problèmes, envoyez un SMS à votre supérieur hiérarchique’. Puis il a ajouté : ’Oh, et si vous n’avez plus de supérieur hiérarchique, envoyez-moi un SMS directement !’ et il s’est mis à rire."