Antonelli peut-il déjà être considéré comme un pilote de F1 ’exceptionnel’ ?

David Coulthard estime qu’il est trop tôt pour qualifier le leader du championnat de Formule 1, Kimi Antonelli, d’exceptionnel, mais il a révélé quel serait, selon lui, le moment opportun pour porter un tel jugement.

Antonelli occupe la tête du classement, mais l’ancien pilote McLaren F1 a expliqué pourquoi il est encore trop tôt pour une telle distinction, et ce qu’il faudra voir pour s’assurer que le jeune pilote est de la trempe des meilleurs.

"Je pense qu’il est très, très bon. Est-il exceptionnel ? Je pense que personne ne le sait pour l’instant, car il faut rester ’dans les tranchées’, pour citer Mark Webber, tout au long de l’année" a déclaré Coulthard. "Il ne s’agit pas seulement de s’illustrer au début de la saison, quand tout le monde est frais et dispo."

"Avez-vous l’énergie, la résilience, la faim, la combativité, le flair nécessaire pour travailler au sein de l’équipe d’une manière qui finira par agacer votre coéquipier ? Vous n’êtes pas là pour vous faire des amis, vous êtes là pour tirer tout ce que vous pouvez de l’équipe. C’est à ce moment-là, pour moi, que nous saurons vraiment."

"Je dis cela avec une certaine assurance parce que je ne possédais pas cette qualité ; je sais donc ce que l’on obtient quand on ne l’a pas, et je veux voir s’il l’a. Nous savons que Max [Verstappen] l’a, nous savons que Lewis [Hamilton] l’a. Nous savons qu’il y a d’autres pilotes... Fernando [Alonso] n’en a pas eu l’occasion depuis un certain temps, mais il l’a."

La saison de débutant d’Antonelli, l’an dernier, a été mitigée, avec un début et une fin d’année solides contrastant avec une campagne européenne décevante. Abordant 2026 dans ce qui est être la meilleure voiture du plateau, Antonelli a saisi ses chances et a profité de la malchance de son coéquipier George Russell.

Mais les questions sur sa capacité à maintenir son niveau sur toute une saison risquent de persister jusqu’à une étape avancée de la saison, comme l’a confirmé la pilote et consultant de Sky, Naomi Schiff : "Personnellement, je pense avoir vu quelque chose de spécial en lui. Je ne sais pas si j’irais jusqu’à dire dès maintenant qu’il sera l’un des plus grands, nous l’ignorons encore."

"Mais il a réalisé quelques remontées spectaculaires. Certes, il se complique la tâche, surtout cette année, avec ses mauvais départs avant de remonter grâce à un meilleur rythme, mais je pense que nous voyons une sorte de diamant brut, quand l’opportunité se présente et, ironiquement, lorsqu’il est sous pression, je trouve qu’il brille."

"Est-ce que ce sera suffisant ? Il faudra attendre de voir. Mais je pense qu’il y a des éléments dont nous pouvons déjà dire, à ce stade précoce de sa carrière, qu’ils se transformeront en choses brillantes à l’avenir."