Russell n’est pas agacé de ne pas être considéré pour le titre pilotes en 2025

George Russell n’est pas vraiment blasé par le fait de ne pas être considéré comme un des pilotes pouvant jouer le titre cette année en F1.

Le pilote britannique a décroché trois podiums en début de saison et occupe la quatrième place du championnat, mais à 14 points de Lando Norris seulement.

Cependant, son nom est souvent omis des discussions sur les pilotes en lice pour le titre, Oscar Piastri et Max Verstappen étant plus régulièrement cités comme les rivaux de Norris pour cela.

"En fin de compte, de mon côté, je me lance chaque week-end en essayant de donner le meilleur de moi-même."

"Ces trois dernières années, aux côtés de Lewis [Hamilton], son nom était toujours là, avec ses titres. Il était là car c’est le GOAT [le plus grand de tous les temps]."

"Mais ces trois dernières années, aucun de nos deux noms n’était là, car nous n’étions pas en position de nous battre pour le titre."

"Cette saison 2025... ça a été un excellent début. Je ne pense pas que nous aurions pu obtenir un meilleur résultat d’ensemble sur les 4 premiers Grands Prix, et j’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée. Mais nous savons que les McLaren sont exceptionnellement fortes, et ce sera difficile pour quiconque de rivaliser avec elles, y compris pour Max."

"Mais nous avons vu l’an dernier la domination de Red Bull, et soudain, ce n’était plus le cas en fin de saison. Alors oui, les choses évoluent vite."

Est-il agacé de voir qu’il n’est pas considéré comme un des protagonistes pour le titre en 2025 ?

"Franchement, pas vraiment… Je suis un pilote de Formule 1 qui vit son rêve. Ce n’est pas une perception, c’est la réalité. La réalité, c’est que si nous voulons nous battre pour un titre cette année, nous devons progresser."

"Cette année a très bien commencé. Et comme les trois dernières saisons, j’ai le sentiment d’avoir réalisé d’excellentes performances sur le plan personnel."

"J’ai eu l’un des coéquipiers les plus forts de tous les temps. Je ne recherche pas la reconnaissance extérieure. Je veux juste courir chaque week-end, performer et faire mon travail. Et pour le reste, si cela doit arriver, ça arrivera."