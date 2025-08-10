Wolff : Horner a été ’un connard très souvent, et je le lui ai dit’

Régulièrement empêtré dans des échanges à couteaux tirés avec Christian Horner, Toto Wolff a confié que l’ancien patron de l’écurie Red Bull Racing allait lui manquer "d’une certaine manière".

Le directeur de Mercedes F1 n’a pas mâché ses mots et a notamment déclaré que Horner avait "été un connard très souvent, et je le lui ai dit".

La rivalité entre Wolff et Horner, exacerbée en 2021 par les batailles entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre avec un dénouement fracassant à Abu Dhabi, est désormais terminée.

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, Red Bull a confirmé le départ de Horner avec effet immédiat. Laurent Mekies a été nommé nouveau PDG de Red Bull Racing.

Et Wolff a admis – avec humour – qu’une partie de lui regrettera son ami-ennemi.

Quand on lui a demandé si Horner lui manquait après un mois sans voir le Britannique, il a répondu "D’une certaine manière, oui."

"Parce que lui et moi, on se dispute depuis 12 ans. Il a été un connard très souvent, et je le lui ai dit."

"Mais vous savez, c’était quelqu’un de très polarisant et controversé. Il était l’un des acteurs principaux du casting de la F1."

"Ses performances et son palmarès parlent pour lui et pour l’équipe. Et à cet égard, son absence, c’est presque comme si l’un des vieux dinosaures avait disparu. Il ne reste plus grand-chose des vieux directeurs d’équipe. Du coup, on se sent un peu seul."

Wolff devient en effet de loin le directeur d’équipe de Formule 1 le plus ancien, après avoir rejoint Mercedes à ce poste en 2013.

Et il espère rester dans le sport encore longtemps...

"Pour dépasser les 20 saisons de Christian," plaisante-t-il.

"Mais si je ne suis pas performant, il faudra que je me trouve un remplaçant, que je devienne président et que je critique l’équipe depuis mon fauteuil."