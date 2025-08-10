Leclerc : Mekies est extrêmement doué pour comprendre les gens

Laurent Mekies est devenu le mois dernier le directeur de Red Bull, après avoir été notamment le directeur sportif puis directeur adjoint de Ferrari, une période durant laquelle il a travaillé avec Charles Leclerc.

Interrogé à son sujet, le Monégasque a salué le potentiel de Mekies et jugé ce qu’il peut apporter à l’équipe de Milton Keynes.

"Quand j’ai travaillé avec Laurent, il n’était pas encore directeur d’écurie. Il occupait un poste très important au sein de l’équipe. Laurent a toujours été extrêmement doué pour comprendre les gens" a déclaré Leclerc.

"Il fait partie de ces personnes à qui je n’avais pas besoin de beaucoup parler pour qu’il comprenne ce que je ressentais. C’est toujours très utile. Je ne l’ai jamais eu comme directeur d’écurie, mais je l’ai toujours considéré comme quelqu’un qui avait définitivement les capacités pour le devenir."

"C’est formidable de voir ce qui lui arrive. Je suis très heureux pour lui, quand il a fait ses premiers pas chez AlphaTauri à l’époque et maintenant chez Red Bull Racing. Il le mérite vraiment."

Liam Lawson, qui l’a connu l’an dernier et cette année chez Racing Bulls, est également dithyrambique au sujet du Français : "Charles l’a très bien dit. C’est quelqu’un qui aime les gens. Quand il est arrivé chez nous, il a tout de suite pris la tête de l’équipe."

"Il est très proche de vous, très ouvert à la discussion sur le plan personnel, en particulier avec moi en tant que pilote et avec tous les membres de l’équipe. C’était quelqu’un de facile à suivre."

"Honnêtement, c’est probablement l’une de mes personnes préférées dans le paddock. C’est tout simplement quelqu’un de très bien, avec une belle famille. Il travaille toujours très dur, c’est l’un de ceux qui sont là le jeudi matin avant tout le monde, qui se donne à fond. C’est très cool à voir."