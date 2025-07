Wolff : Ferrari ne trouvera ’personne de mieux’ que Vasseur

Les dernières années ont déclenché une vague de changements à la tête des équipes de Formule 1. Seuls les dirigeants de Mercedes F1 et Red Bull, respectivement Toto Wolff et Christian Horner, n’ont pas été remplacés, et ils sont à leur poste depuis 2013 et 2005 respectivement.

"Oui, il semble qu’il y ait une certaine rotation dans les équipes" a déclaré Wolff lors du Grand Prix d’Autriche. "En général, Christian [Horner] et moi sommes les seuls dinosaures qui restent."

L’Autrichien est surtout monté au créneau pour défendre Frédéric Vasseur, qui croule sous la pression en Italie, et qui selon Wolff n’a pas eu le temps qu’il mérite à la tête de Ferrari : "Je pense qu’en Formule 1, on ne peut pas acheter du temps et qu’il faut donner aux dirigeants le temps de prendre les choses en main."

"Aujourd’hui, nous avons parlé de Jean Todt. Vous savez, Jean Todt, si je ne me trompe pas, a rejoint l’équipe en 1993 ; ils ont remporté le premier championnat en 2000 - huit ans."

"C’est comme ça que ça se passe, et c’est un cycle. Regardez-nous : Je n’apprécie pas être dans une phase où, pour la troisième année consécutive, nous ne nous battons pas pour le championnat."

"Nous avons de très bons week-ends, nous gagnons des courses, c’est parfois respectable - et quand ce n’est pas bon, personne ne se demande, d’une certaine manière, si le pilote fait du bon travail ou non. Laissez-lui de l’espace, laissez-le faire, laissez-le structurer une organisation qui ne va pas s’effondrer dès le premier jour."

"Fred est l’un des meilleurs managers de course que je connaisse. Si je n’étais pas ici, je prendrais Fred. Je le respecte beaucoup. C’est une grande personnalité, c’est un homme direct. Il ne fait pas de politique et ne ment pas, et il sait de quoi il parle. Il a juste besoin qu’on lui fasse confiance dans ce domaine."

Wolff pense que Vasseur est parfaitement conscient de la pression qu’il doit subir, mais envoie surtout un avertissement à la Scuderia sur le fait qu’un autre manager ne fera pas mieux.

"Il est parfaitement conscient qu’en Italie, c’est comme gérer l’équipe nationale de football. Vous allez être scruté par les médias ; c’est peut-être quelque chose dont vous avez besoin pour vous forger une peau un peu épaisse."

"Parce que si vous gagnez, vous êtes Jésus-Christ, et si vous perdez, vous êtes un perdant. L’Italie est comme ça, et c’est fantastique. C’est la passion qu’il y a là-bas. Il faut l’accepter. Et c’est peut-être quelque chose qu’il doit faire. Mais pour le reste, il faut lui accorder la confiance nécessaire pour diriger son équipe. Il n’y aura personne de mieux."