Wolff explique en quoi McLaren F1 a ’créé un précédent’ difficile à gérer

Le patron de l’écurie Mercedes F1, Toto Wolff, a averti que McLaren avait créé un précédent après avoir ordonné à Oscar Piastri de laisser passer son coéquipier Lando Norris lors du Grand Prix d’Italie.

McLaren a demandé à Piastri de s’effacer dans les derniers tours de la course à Monza, après que Norris s’était retrouvé derrière à cause d’un arrêt au stand lent. Ce dernier avait accepté de céder la priorité au stand à l’Australien pour le protéger de Charles Leclerc.

"Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision, et je suis curieux de voir comment cela va évoluer" a déclaré Wolff. "Vous créez un précédent très difficile à effacer. Que se passe-t-il si l’équipe fait une autre erreur, qui ne concerne pas un arrêt au stand ? Change-t-on encore les positions ?"

"Mais en même temps, à cause d’une erreur de l’équipe, faire perdre des points à un pilote qui tente de revenir, ce n’est pas juste non plus. Je pense que nous aurons notre réponse sur la justesse de cette décision d’ici la fin de la saison, quand les choses se tendront davantage."

Cette intervention survient une semaine après que Norris a abandonné au Grand Prix des Pays-Bas à cause d’un problème mécanique, que l’équipe a reconnu comme étant de sa responsabilité. Wolff détaille les difficultés pour gérer un tel cas.

"Si l’équipe a fait une erreur, et qu’elle inverse les positions, cela semble une décision tout à fait juste. Mais d’un autre côté, c’est quoi exactement une erreur de l’équipe ? Et si, la prochaine fois, la voiture ne démarre pas et que tu perds une position ? Ou si la suspension casse ? Que fait-on dans ces cas-là ?"

"Cela peut créer une cascade d’événements ou de précédents très difficiles à gérer. Ce qui est crucial, c’est d’avoir une stratégie claire. Soit on décide de courir librement, soit on essaie de trouver l’équilibre le plus juste possible, en gardant en tête que l’enjeu sera de retour à la fin de saison."

"Il faut définir clairement la voie que l’on choisit, et c’est un problème de luxe. Ils ne peuvent plus perdre ces championnats maintenant."

Le patron de l’équipe Sauber, Jonathan Wheatley, a ajouté : "Ils avaient évidemment discuté de la manière dont ils allaient gérer la course, et j’imagine qu’ils s’étaient mis d’accord pour échanger les positions en cas d’erreur de l’équipe."

"Ils ont manifestement tiré des leçons difficiles l’an dernier. Je suis très impressionné par la façon dont ils gèrent cette année deux pilotes en lutte pour le titre, et je pense qu’ils ont pris les devants. Il n’y a pas eu de débat pendant la course, donc c’est clairement quelque chose qui avait été anticipé."