Prost défend Hamilton face aux difficultés de la vie chez Ferrari

Alain Prost, quadruple champion du monde de F1, affirme que Lewis Hamilton reste aussi rapide et talentueux que jamais, malgré des débuts difficiles sous le rouge Ferrari.

Hamilton a admis avant la pause estivale qu’il se sentait « inutile », mais son rythme et son moral se sont améliorés depuis son retour. À Monza, il s’est remis d’une pénalité sur la grille pour remonter de la dixième à la sixième place.

"Je suis très satisfait de nos progrès," a déclaré le septuple champion du monde.

"Je comprends de mieux en mieux cette voiture. Je ne sais pas si je serai un jour à 100 % à son volant, mais j’espère que la voiture de l’année prochaine me permettra d’apporter davantage."

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a déclaré avoir constaté des signes évidents d’amélioration.

"Il a rebondi. C’était une très bonne course, et je suis très heureux pour lui, car il a connu des difficultés en juillet et il est maintenant de retour dans le rythme."

"Il a fait un bon week-end, il était de bonne humeur, il a adopté une bonne approche, et je pense que cela va l’aider."

Prost a également pris la défense d’Hamilton.

"Quand on gagne avec Ferrari, c’est mieux que partout ailleurs. Mais quand on échoue, c’est pire que chez n’importe quelle autre équipe."

"Tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais dans la vraie vie, c’est différent. Mais je ne crois absolument pas que le talent de Lewis Hamilton ait diminué, ni, pire, qu’il se soit égaré."

La performance globale de Ferrari à Monza a été honorable, a ajouté Vasseur.

"Max était au top, mais nous n’étions pas si loin de McLaren."

Mais Charles Leclerc, quatrième et absent du podium emblématique pour les Tifosi, était ouvertement déçu.

"J’ai essayé de suivre des voitures plus rapides, et quand on fait ça, les températures montent en flèche et j’ai dû économiser les pneus arrière pendant 10 tours. Cela nous a coûté cher. J’aurais aimé faire plus pour les fans lors d’un week-end aussi spécial."

"Le rythme imposé par Red Bull et McLaren fait mal. Nous attendons notre heure depuis un moment. Nous espérons que notre chance de nous battre régulièrement pour la victoire se présentera bientôt, mais pour l’instant, ce n’est pas possible, nous n’avons pas la voiture."