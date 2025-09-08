Stella : La décision de Monza est ’conforme aux principes’ de McLaren F1

Andrea Stella a encore précisé les raisons de l’inversion des positions entre Oscar Piastri et Lando Norris en fin de course à Monza. Le directeur de McLaren F1 rappelle que l’Australien a été avantagé initialement en s’arrêtant le premier, alors que son équipier était devant depuis le début de course.

Normalement, c’est le premier pilote qui s’arrête en premier pour ne pas s’exposer à un dépassement de la voiture qui le suit, mais Norris a laissé sa place pour que Piastri s’arrête avant d’être menacé par Charles Leclerc, revenu très proche.

Selon son directeur, il était logique de demander à Piastri de rendre une place qu’il n’était pas censé gagner si la séquence d’arrêts s’était faite dans le bon sens, et cela reste en ligne avec les décisions précédentes du même genre dans l’équipe.

"La question des arrêts au stand n’est pas seulement une question d’équité, c’est aussi une question de cohérence avec nos principes" a déclaré Stella. "Et quelle que soit l’issue du championnat, l’important est qu’il respecte les principes et les valeurs de course que nous avons chez McLaren et que nous avons créés avec nos pilotes."

"L’échange de pilotes n’est pas seulement lié à l’arrêt au stand, et il est utile que je le précise, il est également lié au fait que nous souhaitions séquencer l’arrêt des deux voitures en arrêtant Oscar d’abord, puis Lando."

"Notre intention était claire : cela n’entraînerait pas d’échange de positions. Nous l’avons fait simplement parce que nous étions en charge de Leclerc, et en même temps, nous attendions le dernier moment pour voir s’il y aurait un drapeau rouge ou une voiture de sécurité."

"Nous avons donc exploité l’intérêt de l’équipe et, pour en tirer le meilleur parti, nous devions arrêter Oscar en premier, puis Lando, mais l’intention était claire : cela n’entraînerait pas d’échange de positions."

"Le fait d’être passé en premier avec Oscar, aggravé par l’arrêt au stand lent de Lando, a entraîné un échange de positions, et nous avons pensé qu’il était judicieux de revenir à la situation préexistante à l’arrêt au stand et de laisser les pilotes courir. C’est ce que nous avons fait, et nous pensons que c’est conforme à nos principes."

L’Italien n’est en revanche pas fermé à discuter de nouveau du fait qu’un arrêt au stand raté puisse bénéficier à un autre pilote, et voir quelle est la position de Norris et Piastri à ce sujet.

"Nous allons réexaminer la situation. Nous allons également examiner la situation concernant un arrêt au stand lent isolé. Nous avons déjà nos principes à ce sujet. Nous allons réexaminer nos principes à ce sujet et renforcer la direction si cela est en accord avec nos pilotes."

À lire également Piastri n’est pas contrarié par le choix d’échanger les positions avec Norris

Et de comparer la situation avec celle de la Hongrie l’an dernier, où Norris avait laissé repasser Piastri pour sa première victoire : "La différence avec la Hongrie réside dans la séquence aggravée par l’arrêt lent."

"On pourrait dire que, vu de l’extérieur, les circonstances sont très différentes. Mais selon nous c’est légèrement différent, car Lando aurait toujours été devant si l’arrêt au stand s’était déroulé comme prévu."

McLaren s’est retrouvée dans cette situation en poussant le relais de ses pilotes jusqu’à la toute fin de course, et l’Italien admet que c’était un risque : "S’arrêter beaucoup plus tôt dans la course aurait été la solution la plus simple mais cela aurait limité le résultat."

"Nous voulions trouver un moyen d’obtenir un meilleur résultat face à Max. Comme en cas de drapeau rouge, cela aurait été très efficace avec les deux McLaren en tête. Et même avec une voiture de sécurité, jusqu’à un certain point, cela aurait été efficace."

"Nous voulions aussi nous arrêter suffisamment tard pour chausser les tendres, car s’il y avait eu une voiture de sécurité tardive, nous aurions chaussé les tendres et Max les durs."

"Il y avait donc des raisons, tant du point de vue de la course que du point de vue du résultat global, de rester en piste en fin de course. Nous sommes restés en piste jusqu’au moment où il a fallu séquencer les arrêts au stand différemment de l’ordre dans lequel nos deux pilotes se trouvaient."

Monza ne restera pas le meilleur souvenir de McLaren cette année, notamment parce que la performance de l’équipe n’y était pas dominante comme lors des courses précédentes.

"Le Grand Prix d’Italie a été une course serrée et disputée, qui s’est finalement jouée sur le rythme des voitures à Monza. Nous l’avons constaté en qualifications, et avec l’absence d’avantage en termes de dégradation pour nous lors du premier relais, la victoire allait être difficile à jouer."

"Globalement, les deuxième et troisième places sont un bon résultat sur un circuit dont nous savions qu’il ne conviendrait pas forcément à notre voiture. Nous terminons ce dernier double rendez-vous européen avec des points importants et précieux dans les deux championnats."