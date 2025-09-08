Verstappen est intéressé par le rachat d’une équipe MotoGP

Max Verstappen pourrait bientôt étendre ses ambitions en sports mécaniques au deux-roues.

Le quadruple champion du monde a pris contact avec les équipes satellites du MotoGP, LCR Honda et Trackhouse Aprilia, en vue d’un éventuel rachat.

Verstappen est un passionné de MotoGP de longue date et participe déjà à des courses en GT3 via sa structure Verstappen.com Racing.

Son manager, Raymond Vermeulen, a confirmé cet intérêt, mais a prévenu qu’un accord était loin d’être imminent.

"Ce n’est un secret pour personne qu’il s’intéresse au MotoGP," a déclaré Vermeulen à Monza.

"Max est un passionné de sport automobile et moto. Mais reprendre une équipe n’est pas réaliste pour le moment. Tout doit être parfait. Les chances que cela se produise prochainement sont minimes."

Les rumeurs ont émergé peu après que Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, a finalisé le rachat du promoteur du MotoGP, tandis que Günther Steiner dirige un consortium qui a désormais repris l’équipe Tech3 KTM.

Steiner, l’ancien patron de Haas, dont la notoriété a explosé grâce à la série Drive to Survive sur Netflix, a déclaré voir des opportunités de rapprochement entre les deux paddocks.

Il a confié qu’il était susceptible de continuer à travailler, au moins à temps partiel, comme consultant dans le paddock de la F1.

"Je peux faire le lien entre les deux disciplines. Je connais beaucoup de monde là-bas, je connais les deux camps."

Trackhouse, l’une des équipes liées à Verstappen, est déjà dirigée par Wilco Zeelenberg, aux Pays-Bas.

Le groupe de Steiner aurait déboursé plus de 20 millions d’euros pour Tech3.