Wolff ’déjà’ en négociation avec Verstappen, Russell chez Aston Martin ?

George Russell pourrait avoir deux options de premier plan s’il est écarté par Mercedes F1. Bien que Toto Wolff soit satisfait du pilote britannique, qui est le meilleur des autres cette année derrière les McLaren et Max Verstappen, il ne fait aucun doute que le patron de Mercedes laisse une porte ouverte au Néerlandais.

L’ancien pilote Ralf Schumacher pense que la chance que Verstappen puisse partir de Red Bull avant la nouvelle réglementation radicale pour 2026 est assez élevée. Schumacher est celui qui a lancé la théorie selon laquelle le pétage de plombs de Verstappen à Barcelone aurait pu être sa tentative de déclencher délibérément une clause de sortie de contrat.

"Si Max veut partir, on ne pourrait pas l’en empêcher" ajoute-t-il dans de nouvelles déclarations à Sky Deutschland au sujet des volontés de Verstappen. "Red Bull est en difficulté en ce moment et continuera de l’être dans un avenir prévisible."

"Les multiples mises à jour n’ont pas fonctionné jusqu’à présent, alors pourquoi supposer que Pierre Wache va soudainement construire une voiture miracle pour la nouvelle réglementation alors qu’il ne comprend même pas correctement l’ancienne ?"

Le moteur Red Bull Powertrains-Ford pour 2026 est un sujet de préoccupation encore plus important. Le Dr Helmut Marko, de Red Bull, insiste sur ce point : "Nous sommes sur la bonne voie avec nos moteurs pour 2026."

"Mais il est évident que nous ne savons pas exactement ce que fait la concurrence. On parle déjà de qui a l’avantage, mais ce n’est vraiment clair qu’une fois qu’on les a emmenés sur la piste."

Les rumeurs suggèrent que Mercedes aura le meilleur moteur, et Schumacher y voit un énorme argument pour recruter Verstappen : "Max veut évidemment une voiture qui fonctionne. Ce n’est pas garanti chez Red Bull pour le moment. Max a le temps de prendre une décision. Il peut attendre jusqu’à la pause estivale ou même après."

Schumacher pense qu’il est évident que Wolff fait toujours la cour à Verstappen - surtout au vu de ses commentaires "diplomatiques" concernant l’affrontement Verstappen-Russell à Barcelone, malgré l’évidence de la culpabilité du Néerlandais : "J’ai trouvé que la réaction de Toto Wolff était très gentille. C’était très diplomatique."

"Normalement, on s’attend à ce qu’un patron d’équipe protège son propre pilote, mais Toto a plus ou moins dit ’regardons calmement ce que Max a réellement fait’. J’ai trouvé cela très frappant. On a presque l’impression que Max et lui sont déjà assis autour d’une table et qu’ils discutent de l’année prochaine."

On savait déjà que Russell avait discuté avec Red Bull, mais il semble que le Britannique ait maintenant des contacts avec Aston Martin. En effet, Verstappen aurait dit ’non’ au team de Silverstone et selon le Times, c’est Russell qui est maintenant en haut de la pile des dossiers sur le bureau de Lawrence Stroll.