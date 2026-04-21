’Il n’a aucune mauvaise habitude’ : Antonelli favori surprise face à Russell ?

La lutte interne chez Mercedes pourrait bien réserver une surprise en 2026. Si George Russell apparaissait comme le favori naturel en début de saison, Kimi Antonelli semble aujourd’hui disposer d’un atout inattendu dans leur duel pour le titre en Formule 1.

Les deux pilotes Mercedes dominent ce début de championnat, avec trois victoires en trois courses. Russell s’est imposé avec autorité en Australie, avant qu’Antonelli ne réplique en enchaînant deux succès consécutifs en Chine puis au Japon.

Alors que la F1 s’apprête à reprendre après une pause anticipée, le prochain acte de leur affrontement se jouera à Miami, un circuit qui réussit déjà au jeune Italien, auteur de la pole en course Sprint l’an dernier.

Pour Gunther Steiner, ancien patron de Haas F1 et consultant pour la FOM, cette rivalité pourrait tourner à l’avantage d’Antonelli pour une raison paradoxale : son manque d’expérience.

"Pour moi, en début de saison, George était le grand favori, même avant les essais, parce que c’était le moment de George," explique Steiner dans le podcast Drive to Wynn.

"Mais ce qu’il se passe maintenant avec ces voitures, c’est que Kimi n’a tout simplement pas de vieilles habitudes. Alors que George doit se débarrasser de certaines habitudes."

Steiner insiste sur les changements profonds introduits par la nouvelle réglementation.

"Il a piloté l’ancienne voiture pendant longtemps. On ne parle pas seulement de l’unité de puissance avec la part électrique et tout ça."

"L’aérodynamique est aussi complètement différente, il faut s’adapter."

Dans ce contexte, Antonelli bénéficierait d’un avantage naturel : "Pour Kimi, c’est beaucoup plus simple. Il n’a pas vraiment de références passées. Pour lui, tout est nouveau, et il n’a rien à désapprendre."

"Il n’a pas besoin de faire d’efforts pour se débarrasser d’habitudes. Il peut simplement piloter la voiture, alors que les autres doivent se détacher de l’effet de sol."

Steiner souligne la difficulté de cette transition pour les pilotes expérimentés.

"L’effet de sol n’existe plus. En tant que pilote, quand vous avez conduit ces voitures pendant cinq ans, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez changer du jour au lendemain en vous disant : ’C’est différent, je m’adapte’."

"Vous retombez toujours sur certaines habitudes. Et on voit que ceux qui ont détesté l’effet de sol et ne s’y sont jamais habitué, comme Lewis Hamilton, réussissent bien mieux cette année."

Steiner a aussi laissé entendre que Toto Wolff prenait sa revanche en alignant Kimi Antonelli chez Mercedes.

"Je ne pense pas qu’il ait besoin de beaucoup gérer George. George est un pilote accompli. Je pense que Toto les traite de la même manière."

"Il est très juste envers eux, car George et Kimi ont tous deux fait leurs classes chez Mercedes."

Mercedes a recruté Antonelli il y a plusieurs années, alors qu’il débutait en karting, dans l’optique de former sa future star.

Quelques années auparavant, l’écurie avait tenté de signer Max Verstappen, mais le quadruple champion du monde avait choisi de rejoindre l’académie Red Bull après s’être vu garantir un baquet en F1 en 2015.

Steiner a suggéré que la décision de Wolff de faire courir Antonelli chez Mercedes si tôt dans sa carrière était motivée par un désir de revanche après avoir raté Verstappen.

"Avec Kimi, Toto repense encore à l’époque où il n’a pas réussi à recruter Verstappen, et c’est une sorte de revanche pour lui : ’J’ai décroché la prochaine superstar’. Mais Toto est au-dessus de ça lorsqu’il s’agit de l’équipe, il ne privilégie pas l’un ou l’autre."

"Pour lui, le plus important, c’est que l’équipe gagne. C’est ce que Toto veut. Toto est là pour Mercedes et pour lui-même."