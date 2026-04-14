Lambiase a été très courtisé par Aston Martin F1 avant de choisir McLaren

Le départ programmé de Gianpiero Lambiase vers McLaren ouvre évidemment la porte à de nombreuses réactions et continue de faire parler les observateurs et consultants. Alors que l’avenir de Max Verstappen fait l’objet de nombreuses spéculations, de nouveaux éléments confirment à quel point l’ingénieur était convoité y compris par Aston Martin.

Ancien pilote de F1, Christijan Albers a confirmé que Lambiase figurait sur les tablettes de plusieurs écuries majeures.

"Bien sûr que je l’ai appelé. Je voulais savoir ce qu’il en était, et bien sûr, il se passait beaucoup de choses. Il y a un mois ou deux, nous avons entendu des rumeurs concernant Aston Martin. Et il a été très courtisé par eux. Adrian Newey connait bien Lambiase et ne peut pas tenir la double casquette technique / management trop longtemps."

Selon Albers et le journaliste néerlandais Erik van Haren, très proche du clan Verstappen, Lambiase disposait de plusieurs options de haut niveau, dont une potentielle opportunité de devenir directeur d’écurie chez Aston Martin F1. Il y a bien eu un intérêt de la part de Williams également mais dans un rôle bien plus limité.

Malgré la belle offre d’Aston, Lambiase a opté pour McLaren, un choix que Christijan Albers juge pertinent.

"Pour lui, c’est la meilleure opportunité," affirme-t-il.

"Il doit aussi gérer sa propre carrière. En F1, il ne s’agit pas seulement des pilotes, mais aussi des trajectoires des directeurs d’équipe, des ingénieurs, des mécaniciens... et de cet homme en particulier."

"Il faut toujours rester attentif et voir où se trouvent les meilleures options pour soi. Tout le monde en Formule 1 a cette ambition, que vous soyez pilote ou mécanicien."

Une progression vers un rôle de patron d’équipe ?

Au-delà du simple changement d’équipe, ce mouvement pourrait s’inscrire dans une logique de progression vers des responsabilités encore plus importantes.

Albers estime en effet que Lambiase pourrait viser un rôle de directeur d’écurie à terme.

"Je pense qu’il peut évoluer vers un poste de patron d’équipe. Il n’y a pas cette possibilité chez Red Bull, donc il n’y a pas vraiment à hésiter longtemps."

"Il a grandi chez Red Bull, mais si vous ne saisissez pas ce genre d’opportunités, vous regardez toujours en arrière ensuite. Je pense qu’il a fait un très bon choix en devenant le bras droit d’Andrea Stella."

Si la relation entre Lambiase et Verstappen est l’une des plus solides du paddock, elle n’aurait pas constitué un frein à ce départ. Au contraire, selon Albers, le clan du quadruple champion du monde aurait compris et même encouragé cette décision.

"On peut rester fidèle à un pilote. Il est très loyal envers Max et je suis sûr qu’ils en ont discuté."

"Mais lorsqu’une telle opportunité se présente, Max Verstappen et les personnes autour de lui conseillent aussi de la saisir à deux mains. C’est ce qu’il a fait."

"Ce départ met également en lumière les limites structurelles de Red Bull Racing en matière d’évolution de carrière pour certains profils. Incapable d’offrir une trajectoire vers un poste de direction comparable, l’écurie autrichienne a laissé filer un élément clé de son organisation."

L’arrivée de Lambiase chez McLaren ne sera effective qu’à l’horizon 2028, à moins que des négociations accélèrent son transfert. Ce sera peut-être le cas si Max Verstappen décide de quitter la F1 à la fin de l’année. Sans le Néerlandais chez Red Bull Racing en 2027, Lambiase pourrait être moins motivé à s’éterniser...