Vasseur : Hamilton a encore des ’détails’ à régler pour être rapide

Lewis Hamilton pense qu’il est peut-être temps pour Ferrari de mettre d’abandonner la voiture 2025 afin de se concentrer sur l’année prochaine. Le patron de l’équipe, Frédéric Vasseur, a révélé après Barcelone que des développements "visibles" et "invisibles" sont toujours en cours pour la voiture actuelle, même si McLaren est de plus en plus hors de portée.

Le rythme de Charles Leclerc s’est considérablement amélioré ces derniers temps, tandis que Hamilton est un peu plus à la peine. "Un mot pour définir la voiture ?" a déclaré Vasseur au journal La Stampa. "Sensible".

"Parce que parfois nous parvenons à extraire le maximum, mais pas toujours. Les qualifications d’Imola et de Miami sont emblématiques : nous étions plus rapides avec des pneus usagés, ce que je n’ai jamais vu de ma vie."

Hamilton, 40 ans, semble résigné à lutter toute la saison avec la voiture actuelle, il est donc compréhensible qu’il exhorte maintenant Ferrari à envisager de pointer toutes ses armes vers la réglementation radicale de 2026 : "Je ne sais pas quelles sont les évolutions à venir. Nous n’avons rien eu de nouveau depuis un certain temps."

"Nous allons continuer à travailler avec ce que nous avons et, avant qu’il ne soit trop tard, j’aimerais demander à l’équipe de se concentrer sur la saison prochaine. Cette année, nous posons les fondations, nous apprenons les outils, nous affinons la structure et les processus afin que l’année prochaine, nous puissions avoir la voiture dont nous avons besoin."

Vasseur admet ouvertement qu’il est désormais impossible de battre McLaren en 2025, "compte tenu de l’avantage et de la continuité de McLaren", mais il espère voir d’autres progrès au sein de la Scuderia, comme c’était le cas en 2024.

"Nous devons rester concentrés sur nous-mêmes, comme il y a 12 mois, lorsque je ne pensais pas non plus au championnat. J’aimerais que l’équipe adopte la même approche aujourd’hui. La réaction a été bonne, Monaco et l’Espagne l’ont montré. Maintenant, nous avons besoin de confirmation."

En ce qui concerne les difficultés particulières de Hamilton avec la voiture, Vasseur voit des progrès : "Il ne manque que des détails. Nous parlons de centièmes qui, dans cette Formule 1 équilibrée, peuvent faire la différence entre la première et la troisième ligne, entre un bon et un moins bon week-end."

"Mais cela reste des détails - comprendre la voiture, les réglages, la communication. C’est normal quand on change d’équipe. La frustration ? Elle est compréhensible."

Dans le même temps, Vasseur a salué les progrès réalisés par Leclerc depuis que Hamilton a rejoint l’équipe cette année : "Par rapport au passé, il a fait un grand pas en avant en termes de certitude sur ce qu’il veut. Il demande plus directement aux ingénieurs ce dont il a besoin."

"Nous avons deux pilotes de haut niveau et nous n’avons pas besoin d’un leader. Je pense que si Leclerc a fait un pas en avant, c’est aussi parce que Lewis l’a poussé à le faire, tandis que Charles aide son coéquipier à comprendre l’équipe et la voiture. Ils travaillent bien ensemble, même si je ne leur demande pas d’être les meilleurs amis du monde."

Vasseur salue l’engagement du pilote monégasque envers la Scuderia : "Leclerc est amoureux de Ferrari - sa carrière n’a eu qu’une seule couleur depuis l’académie et les débuts en GP3. Il est lié à l’entreprise et à l’équipe, il ne cherche pas une meilleure place mais fait partie du projet et de la famille. Et je le respecte beaucoup pour cela."