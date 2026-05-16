De Spa 1994 à 2024, l’étonnant déjà-vu de Damon Hill

Damon Hill se trouvait à l’aéroport en repartant de Spa en Belgique, 30 ans après avoir appris la disqualification de Michael Schumacher, à l’époque son rival pour le titre, quand le scénario s’est répété et qu’il a appris une nouvelle similaire durant l’été 2024.

George Russell venait lui aussi d’être disqualifié du Grand Prix de Belgique de F1 parce que sa voiture était sous le poids minimum, offrant ainsi la victoire à Lewis Hamilton. En 1994, Hill avait été le bénéficiaire de la disqualification de Schumacher pour les mêmes raisons, plusieurs heures après l’arrivée.

"J’ai vécu cette expérience de penser que j’avais terminé deuxième, et je m’étais rendu d’un pas abattu à l’aéroport de Bruxelles" a confié Hill au podcast F1 Nation. "J’étais assis là, je bouillonnais ! J’étais d’une humeur massacrante."

"Je suis arrivé au salon de l’aéroport et l’attachée de presse de Williams s’est approchée de moi avec un large sourire en me disant ’félicitations !’ Elle a ajouté ’tu as gagné la course !’ J’ai répondu ’pardon, qu’est-ce que tu veux dire ?’ Ils avaient découvert que le patin sous la voiture de Michael était trop fin. Il s’était manifestement usé."

"Je ne connais pas la raison réelle. Il a été disqualifié, ce qui m’a donné la victoire. J’étais de nouveau assis à l’aéroport de Bruxelles en 2024 quand j’ai appris que Russell était disqualifié, exactement là où j’étais quand j’avais appris pour Schumacher."

En 2024, Hamilton a décroché sa deuxième victoire de la saison en Belgique suite au malheur de son coéquipier, et Hill comprend que ce ne soit pas un motif de satisfaction totale : "Ce n’est pas de cette façon que l’on veut que ça arrive. On veut que ce soit net et incontestable. Mais le fait est que les voitures doivent être conformes au règlement, sinon c’est la disqualification."

"On ne peut pas vous donner une pénalité de 10 secondes, car on ne peut pas juger de la "valeur" de l’irrégularité. C’est une simple question de mesure, quelque chose mesure soit un mètre, soit il ne le mesure pas. Ça ne peut pas être ’environ’ un mètre."

"Cela doit être exactement dans les clous du règlement. Il peut s’estimer membre d’un club malheureux de pilotes disqualifiés après avoir gagné le Grand Prix de Belgique, au même titre que Schumacher."