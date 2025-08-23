Williams : la F1 ne verra pas en 2026 de motoriste dominer comme en 2014

Williams F1 est aussi convaincue que le nouveau cycle moteur de la Formule 1 en 2026 ne créera pas le même fossé entre les équipes que lors du dernier changement réglementaire majeur en 2014.

La F1 adoptera des groupes motopropulseurs hybrides un peu moins sophistiqués la saison prochaine : le moteur électrique (ex MGU-K) représentera près de 50 % de la puissance totale, tandis que le MGU-H est entièrement abandonné. Le reste de la puissance viendra du V6 turbo thermique.

En 2014, Mercedes avait pris un avantage considérable sur ses concurrents, ce qui avait profité à des clients comme Williams, tandis que Renault et Ferrari se sont retrouvés en difficulté. Honda a lancé son programme moteur en 2015 avec un groupe motopropulseur extrêmement lent et peu fiable, et il lui a fallu des années avant de rattraper la concurrence.

Bien que la refonte du moteur pour 2026 soit importante, James Vowles, directeur de l’équipe Williams, s’attend à ce que l’écart de performance entre les constructeurs soit bien plus faible cette fois-ci. Il rejoint ainsi l’avis donné récemment par Jacques Villeneuve.

"Je ne pense pas que nous retrouverons les mêmes écarts de puissance qu’en 2014, pour être tout à fait clair il y en aura mais cela ne sera pas aussi important."

"Les bons moteurs, jusqu’aux trois dernières années avant le gel des moteurs, ont probablement dominé la plupart des championnats. Mais ce n’était plus le cas il y a déjà 5 ou 6 ans, puis il y a eu le gel. C’est un deuxième argument selon moi."

Si beaucoup d’équipes ont en effet pu gagner, ce n’est qu’en 2021 que Red Bull, propulsée par Honda, a réussi à mettre fin à la série de Mercedes au championnat pilotes, Max Verstappen devançant Lewis Hamilton.

Vowles a expliqué que le règlement 2026 est conçu de manière à ce que les performances du châssis et de l’aérodynamique conservent un rôle important pour établir une hiérarchie, sans être complètement éclipsées par les moteurs.

"Le châssis pourrait-il provoquer jusqu’à une demi-seconde d’écart ? Oui, c’est la réponse, peut-être plus encore. La demi-seconde, c’est ce que nous constatons actuellement."

"Il y a beaucoup de potentiel à exploiter dans ce domaine en 2026 avec une remise à zéro. Où cela va démarrer pour chacun, personne ne le sait encore, nous essayons juste de faire de notre mieux pour arriver avec une bonne F1 dès la première année de cette nouvelle ère."