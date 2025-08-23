Quand McLaren F1 peut-elle décrocher le titre constructeurs cette saison ?

McLaren F1 sera sacrée championne du monde des constructeurs, sans grande surprise, étant donné son rythme en termes de points marqués et sa performance actuelle.

La question n’est donc pas si mais quand McLaren, leader incontesté du championnat, pourra remporter le titre constructeurs en 2025 ?

Après une première moitié de saison marquée par 11 victoires en 14 courses et 24 podiums sur 28, Oscar Piastri et Lando Norris totalisent 559 points à eux deux.

Cela place McLaren en bonne voie pour remporter un 10e titre des constructeurs en F1, pour devancer Williams mais toujours derrière Ferrari (16).

À l’heure actuelle, après le Grand Prix de Hongrie, Ferrari est la plus proche rivale de McLaren avec 260 points, 299 derrière, ce qui veut dire que le titre peut être remporté dans seulement trois courses.

Il reste 475 points à marquer avec 10 courses et trois sprints.

Mathématiquement, McLaren pourrait remporter le championnat des constructeurs lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou, le 21 septembre, si elle dispose d’au moins 346 points d’avance sur Ferrari (en supposant que Mercedes n’ait pas reprise l’avantage sur la Scuderia).

En effet même si McLaren met deux fois un 43 à 0 à Ferrari à Zandvoort et Monza, elle aurait 385 points d’avance et il en resterait encore.... 389 à marquer !

Voila pourquoi Bakou ou le Grand Prix suivant, Singapour, sont les deux courses les plus réalistes pour McLaren pour fêter son titre.

Cela signifie que McLaren pourrait remporter le championnat des constructeurs lors de la 17e ou 18e manche de cette saison de 24 courses.

En plus de remporter un 10e titre des constructeurs, McLaren peut pulvériser le record de points de Red Bull, établi en 2023.

Cette année-là, Red Bull a marqué 860 points, McLaren étant actuellement à 301 points avec 559. Il reste 475 points à marquer après la Hongrie, ce qui signifie que McLaren pourrait atteindre 1 034 si elle ne perd pas un seul point d’ici Abu Dhabi.

Si l’équipe remporte le championnat des constructeurs en Azerbaïdjan à sept Grands Prix de la fin, elle battra également le record de Red Bull de 2023 de victoires au championnat constructeurs les plus précoces, en nombre de courses restantes.

En 2023, Red Bull a remporté le titre lors de la 16e manche sur 22 au Japon, à six courses de la fin.