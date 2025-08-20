Villeneuve doute que Mercedes F1 ait un avantage moteur en 2026

Mercedes ne parviendra pas à prendre ses rivaux au dépourvu avec l’arrivée des nouveaux moteurs F1 pour la saison 2026.

C’est la prédiction du champion du monde 1997, Jacques Villeneuve, qui a fait taire les rumeurs selon lesquelles Mercedes créerait à nouveau un moteur supérieur capable de lui donner un avantage durable, tant pour son équipe que pour ses trois partenaires : McLaren, Williams et Alpine F1.

La saison prochaine, le règlement de la Formule 1 subit une refonte majeure, tant au niveau du châssis que du moteur. Les monoplaces seront plus petites et 30 kg plus légères que les actuelles, et bénéficieront d’un aérodynamisme actif, suite au retrait du DRS.

Ces voitures seront propulsées par des moteurs repensés, répartis à parts égales entre l’énergie électrique et un moteur thermique (toujours un V6 turbo) fonctionnant au carburant durable.

En 2014, quand l’ère du turbo-hybride a débuté, Mercedes a enchaîné huit titres de champion du monde des constructeurs. La rumeur court que Mercedes pourrait à nouveau créer le moteur de référence en 2026. En avril, il a été rapporté après des fuites émanant d’un point fait entre la FIA, les motoristes et les équipes, qu’un seul constructeur était en bonne position – probablement Mercedes – tandis que les autres rencontraient de sérieux problèmes dans le développement de leur moteur 2026.

Mais Villeneuve souligne qu’il n’y a aucune preuve que cela mène à une nouvelle domination de Mercedes. Cette fois-ci, il estime que tous les constructeurs maîtrisent parfaitement la technologie concernée et le motoriste allemand ne bénéficiera donc pas de la même supériorité.

"En 2014, Mercedes avait cinq ans d’avance sur ses concurrents et disposait de moteurs plus puissants au moment où les autres commençaient à rattraper leur retard sur leurs moteurs."

"Étant donné que cela s’est produit à l’époque, nombreux sont ceux qui s’attendent à ce que la même chose se reproduise en 2026. Mais je ne pense pas que les autres constructeurs seront pris au dépourvu cette fois-ci."

"Tout le monde part désormais d’une solide compréhension du fonctionnement de ces groupes motopropulseurs, alors pourquoi Mercedes devrait-elle faire un autre grand bond devant les autres ? La technologie est la même, mais appliquée différemment."

"Les rumeurs sur la supériorité des moteurs Mercedes pour 2026 ne sont que des rumeurs. Personne ne sait vraiment ce qui se passe en coulisses dans les différents départements de conception."

La position de Villeneuve selon laquelle il n’existe aucun fait justifiant que Mercedes sera la référence de la F1 en 2026 est soutenue par Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

Red Bull a franchi un énorme pas en devenant motoriste pour la première fois, en collaborant avec Ford. Outre Mercedes et Red Bull, Ferrari, Audi et Honda préparent également des moteurs conformes à la nouvelle réglementation.

"Mercedes s’est déclarée favorite, mais rien ne le prouve," déclarait Marko le mois dernier. "Le développement du moteur thermique à lui seul est incroyable. Il est plus petit que celui de ma tondeuse à gazon !"

"Trois ou quatre éléments sont importants pour la nouvelle voiture : le moteur thermique, nous sommes dans les clous et s’il n’y a pas de problèmes de fiabilité, cela ne changera rien. Le facteur décisif est la batterie, pour laquelle nous partons d’une solution conventionnelle, et l’essence, un facteur très important. Le développement se déroule très bien avec notre partenaire Exxon."