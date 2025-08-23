Hill : Verstappen domine la F1 grâce à ’son niveau de sérieux’

Le talent de Max Verstappen en tant que pilote de Formule 1 est indéniable ; même si la fin de saison 2025 s’annonce difficile pour le champion en titre.

Le Néerlandais continue d’exploiter sa RB21 au mieux, parfois au-delà de ses possibilités. C’est parce que Verstappen possède un sérieux et une autorité qui font défaut à beaucoup de ses concurrents, selon champion du monde de F1 1996 Damon Hill.

Si beaucoup spéculent sur les raisons qui font de Verstappen un pilote aussi performant, Hill pense avoir la réponse.

"Il est dans le même moule que certains de ses prédécesseurs comme Ayrton Senna et Michael Schumacher."

"Max est discipliné et affûté, entraîné au combat. Mais l’essence même de ce sport est d’affronter un adversaire, un ennemi juré qui vous définit."

"Je ne pense pas que la F1 ait le même sérieux qu’à l’époque dont nous parlons. Du point de vue des pilotes actuels, c’est sérieux, mais je ne sais pas si quelqu’un a déjà égalé le niveau de sérieux de Max."

"Tant qu’ils ne le feront pas, il n’aura pas de concurrence."

Les plus grands pilotes du passé ont souvent eu un ennemi juré pour les pousser vers des sommets toujours plus élevés. Senna, par exemple, avait Alain Prost ; Hunt avait Lauda ; Jones avait Nelson Piquet ; Jim Clark avait Graham Hill.

Mais pour Hill, aucun autre pilote n’a vraiment la même envergure que Verstappen aujourd’hui. A part un peut-être... mais qui se fait vieux !

"Max et Fernando Alonso sont pareils. Dommage qu’ils n’aient pas vraiment bataillé l’un contre l’autre à la même époque. Max se donne toujours à 100 %. Idem pour Fernando, qui est rusé et intelligent. Je ne voudrais pas jouer aux cartes avec lui."

Hill passe ensuite en revue les principaux acteurs de la saison 2025 de F1 : Oscar Piastri est "intéressant mais encore assez nouveau" ; Charles Leclerc est "talentueux mais peut-être trop à l’aise chez Ferrari" ; Carlos Sainz a "le cran qui le pousse à se battre mais est désormais confiné chez Williams" ; Lando Norris est "talentueux mais je ne pense pas qu’il soit assez conscient qu’il risquer de perdre le titre s’il ne s’endurcit pas plus."

Pour clarifier son propos, Hill se souvient du Grand Prix du Japon 1996 à Suzuka, qui a été déterminant pour son titre cette année-là. Après avoir prié pour Ayrton Senna, Hill se retrouve à piloter comme jamais auparavant.

"Je n’ai pas vraiment d’explication à ce qui s’est passé, si ce n’est que notre cerveau conscient nous contraint à la prudence et que notre système limbique est bien plus performant qu’on ne le croit."

"Si nous parvenons à nous écarter du chemin, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires, et cette petite prière m’a libéré."

"Je ne trouvais pas d’autre moyen d’aller plus vite. J’allais me faire battre par Michael. Je ne dirais pas que c’était une expérience extracorporelle, car j’étais dans la voiture, mais mes mains et mes pieds étaient complètement libres. C’était comme si quelqu’un avait soudainement desserré le frein à main."

"Et c’est cette sensation qui me fait dire que Max se distingue du reste du peloton."