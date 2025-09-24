Sainz : ’Faire remporter des courses’ à Williams F1 est ’le projet de ma vie’

Carlos Sainz a expliqué pourquoi son podium au Grand Prix d’Azerbaïdjan est important, et il assure que ce n’est pas juste parce qu’il a dû se réinventer chez Williams F1 après avoir été écarté chez Ferrari.

Le pilote espagnol a rappelé à quel point le projet qu’il vient de rejoindre est important pour lui, et à quel point il veut le faire briller en Formule 1 dès l’année prochaine, pour ramener la mythique équipe au sommet.

"Pour moi, cette revanche n’est pas tant liée à mon transfert chez Williams. J’ai toujours cru en ce projet" a déclaré Sainz à Sky Sports F1. "Je l’ai dit à maintes reprises et je le répète : c’est le projet de ma vie."

"Si je parviens à redonner à Williams sa compétitivité et à lui faire remporter des courses, c’est tout ce qui m’importe et je consacrerai les trois prochaines années de ma vie à y mettre toute mon énergie et à m’y engager pleinement. Je sais aussi que je peux y arriver, car je pense être doué pour faire progresser une équipe."

Mais ce podium vient aussi rappeler que malgré un début de saison, les performances du pilote n’ont jamais disparu, et que les planètes devaient simplement s’aligner : "Cela confirme les 14 courses que j’ai disputées, qui ont été marquées par un bon rythme et une bonne adaptation."

"Je pense que parmi tous ceux qui ont changé d’équipe, je suis celui qui s’est adapté le plus rapidement à la voiture, mais les résultats ne suivaient pas, donc je n’avais aucune preuve. Mais finalement, un résultat comme celui de Bakou, où j’ai pu montrer mon rythme, est exactement ce dont j’avais besoin."

"Cette année a été extrêmement frustrante, car je n’ai pas obtenu les résultats escomptés, pour des raisons indépendantes de ma volonté, d’autres qui dépendaient de moi, et aussi à cause de la malchance."

"J’ai toujours dit à l’équipe que dès que nous aurions une première occasion de nous battre pour le podium, tant qu’il ne nous arriverait rien et que nous pourrions décrocher le podium, je serais heureux. Et c’est exactement ce qui s’est passé."

Avant cette course, Sainz avait fait un point avec son directeur, James Vowles, comme l’a confirmé ce dernier : "On a parlé ensemble jeudi, on a pris le dîner ensemble. C’est un point de départ duquel nous repartons, et nous avançons dans notre saison. Il en a besoin, et vous verrez la dynamique positive que cela va générer."