Williams F1 veut réitérer ses bonnes performances en Azerbaïdjan

Williams F1 a retrouvé des couleurs lors des deux dernières courses, pourtant disputées sur deux tracés nettement différents, avec deux arrivées consécutives dans les points depuis la pause estivale.

Ce week-end, l’escale à Bakou pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan rappelle évidemment de bons souvenirs à l’équipe, qui avait engrangé 10 points grâce à Franco Colapinto et Alex Albon en 2024. Ce dernier est impatient de reprendre le volant dans la capitale azérie.

"Nous arrivons à Bakou dans une bonne dynamique après un retour en force cette saison après la pause estivale. Bakou est un circuit que j’aime beaucoup, avec un rythme agréable et familier, mais il faut se préparer tout au long du week-end pour être prêt pour les qualifications" a déclaré Albon.

"Ce circuit offre de bonnes opportunités de dépassement, donc notre plan sera de maximiser nos performances samedi et dimanche afin de continuer à nous battre pour la cinquième place du championnat."

Carlos Sainz a connu deux résultats décevants lors des deux dernières manches, et le pilote espagnol n’a pas un historique très positif à Bakou, un circuit qu’il avait déclaré ne pas apprécier par le passé quand il était chez Ferrari.

Néanmoins, il reste positif avant de s’y rendre et compte sur l’aspect souvent chaotique de cette course : "Bakou est l’un de ces circuits très imprévisibles, où la course offre toujours de nombreuses opportunités."

"De mon côté, nous avons travaillé dur pour mieux comprendre le comportement des pneus dans différentes conditions sur notre voiture, il sera donc intéressant de voir quelles améliorations peuvent être apportées à notre régularité en qualifications. Nous savons que nous avons le rythme, alors essayons d’en tirer le meilleur parti !"